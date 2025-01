Boeing vykázal stratu takmer 12 mld. USD, najvyššiu za štyri roky

Chicago 28. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 4. štvrťrok stratu takmer 4 miliardy USD a za celý rok približne 12 miliárd USD. To znamená už šiesty stratový rok v rade a zároveň najvyššiu stratu za posledné štyri roky. Dôvodom sú pokračujúce problémy vo výrobe, navyše, spoločnosť poškodil zhruba dva mesiace trvajúci štrajk. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Boeing v utorok zverejnil, že celoročná strata dosiahla 11,83 miliardy USD (11,23 miliardy eur), čo je najhorší výsledok od roku 2020. Naposledy bol Boeing ziskový v roku 2018.



Problémy firmy odštartovali dve po sebe idúce havárie lietadiel 737 MAX, ku ktorým došlo v októbri 2018 v Indonézii a následne v marci 2019 v Etiópii. Celkovo pri nich zahynulo 346 ľudí. Neskôr finančnú situáciu spoločnosti ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, potom sa k tomu pridali problémy ďalšieho stroja 737 MAX počas letu na začiatku minulého roka a koncom roka 2024 do chodu spoločnosti zasiahol zhruba dva mesiace trvajúci štrajk zamestnancov v závodoch na západnom pobreží USA.



Štrajk sa výrazne podpísal pod výsledky za 4. kvartál minulého roka. Strata dosiahla 3,92 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 5,46 USD. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku 2023 vykázal Boeing stratu 23 miliónov USD (0,04 USD/akcia).



Bez započítania jednorazových položiek dosiahla upravená strata 5,90 USD/akcia. Výsledok tak výrazne zaostal za očakávaniami trhov, ktoré počítali s upravenou stratou na úrovni 1,66 USD/akcia.



Tržby Boeingu za 4. kvartál dosiahli 15,24 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 30,8 %.



(1 EUR = 1,053 USD)