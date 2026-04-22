Boeing vykázal v 1. kvartáli stratu, medziročne však výrazne nižšiu
Výsledky prekonali očakávania analytikov.
Autor TASR
New York 22. apríla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zaznamenal stratu aj v 1. kvartáli tohto roka, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 však bola výrazne nižšia. Navyše, výsledky prekonali očakávania analytikov. Informovala o tom agentúra AFP.
Boeing v stredu oznámil, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenal stratu vo výške 90 miliónov USD (76,49 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka strata dosiahla 123 miliónov USD. Strata na akciu tak predstavovala 0,11 USD oproti 0,16 USD spred roka.
Klesla aj strata po úprave o mimoriadne položky. V 1. kvartáli minulého roka dosiahla upravená strata na akciu 49 centov, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 20 centov/akcia. Výsledky sú tak výrazne lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zvýšením upravenej straty na 83 centov/akcia. To signalizuje postupné zotavovanie výroby po obdobiach pandémie a kríz, ktoré zasiahli do reputácie spoločnosti.
Tržby za 1. štvrťrok dosiahli 22,22 miliardy USD. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala firma tržby na úrovni 19,50 miliardy USD. Boeing uviedol, že za rastom tržieb o takmer 14 % je najmä zvýšenie dodávok lietadiel zákazníkom. V 1. štvrťroku dodala spoločnosť celkovo 143 strojov, čo zvýšilo tržby v divízii komerčných lietadiel o 13 % na 9,2 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1767 USD)
