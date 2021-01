Boeing vykázal v roku 2020 strmý pokles objednávok a dodávok

Seattle 13. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing vykázal v uplynulom roku 2020 strmý pokles objednávok a dodávok, a to ako v komerčnej, tak vo vojenskej divízii. Jeho vlaňajšie dodávky boli najnižšie od roku 1978.



V decembri však už Boeing zaznamenal mierny rast, keďže sa do prevádzky vrátil jeho dlho uzemnený model 737 MAX.



Spoločnosť odovzdala klientom vo 4. štvrťroku 59 lietadiel a za celý minulý rok 157 strojov. Boli medzi nimi nákladné aj vojenské lietadlá.



Na ilustráciu, dodávky vo 4. štvrťroku 2019 predstavovali 79 kusov, zatiaľ čo za celý rok 2019 odovzdal koncern klientom 380 lietadiel.



Vlani v decembri dodal Boeing 39 lietadiel, čo bolo viac ako v predchádzajúcom roku.



Boeing v minulom roku v oblasti dodávok výrazne zaostal za svojím najväčším rivalom Airbusom, ktorý podľa predbežných údajov v roku 2020 dodal 566 lietadiel. To bol pokles z 863 kusov v predchádzajúcom roku 2019.



V roku 2020 predstavovali hrubé objednávky Boeingu 184 kusov, z toho 117 vo 4. štvrťroku. V mesiaci október pritom koncern nezaevidoval žiadnu objednávku.



V roku 2019 dosiahli čisté objednávky Boeingu 241 kusov. A v roku 2018, pred uzemnením modelov MAX 737, boli čisté objednávky na úrovni 874 kusov.



K 31. decembru evidoval Boeing 4997 nevybavených objednávok, z toho 4029 na stroje 737 a 513 objednávok na modely 787.



Boeing zasiahlo tvrdo uzemnenie jeho najpopulárnejšieho a najpredávanejšieho lietadla 737 MAX od marca 2019 po dvoch smrteľných nehodách. Spoločnosť zastavila tiež dodávky modelu 787 Dreamliner pre výrobné chyby.



V polovici novembra 2020 však úrady v USA zrušili 20-mesačný zákaz pre lietadlá 737 Max a 30. novembra vydali prvé osvedčenie o letovej spôsobilosti pre jedno z nových lietadiel Boeing 737 Max.



V decembri si spoločnosť Alaska Airlines objednala 23 lietadiel Boeing 737 MAX, čím sa ich celková objednávka zvýšila na 68 kusov. Model 737 MAX nahradí väčšinu lietadiel Airbus vo flotile Alasky.



Začiatkom decembra uzavrela írska spoločnosť Ryanair pevnú objednávku na ďalších 75 lietadiel 737 MAX, čím zvýšila svoju objednávku na 210 kusov.



Boeing vo svojom najnovšom vyhlásení o dodávkach uviedol, že pokračuje v komplexných inšpekciách modelov 787, aby sa ubezpečil, že pred dodaním spĺňajú najvyššie štandardy.



Spoločnosť dodala, že počas pandémie úzko spolupracuje so zákazníkmi na celom svete a sleduje pomalé zotavovanie leteckej dopravy, aby zosúladila ponuku s požiadavkami trhu.