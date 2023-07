Boeing vykázal za 2. kvartál stratu

Arlington 26. júla (TASR) - Americký letecký a zbrojársky koncern Boeing sa v 2. štvrťroku 2023 prepadol do straty napriek vyšším tržbám. Koncern totiž zápasil s problémami s dodávkami, ako aj s vyššími nákladmi vo svojom obrannom a vesmírnom programe. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Konkrétne Boeing vykázal za tri mesiace do konca júna 2023 stratu 149 miliónov USD (134,83 milióna eur) po zisku 193 miliónov USD v rovnakom období minulého roka.



Koncern v stredu zároveň uviedol, že začína zvyšovať produkciu svojich dvoch najpopulárnejších lietadiel: 737 Max z 31 na 38 mesačne a 787 Dreamliner zo štyroch na päť mesačne do konca roka.



Problémy Boeingu s dodávkami však pokračovali aj počas 2. štvrťroka vrátane dočasného oneskorenia dodávok 737 z dôvodu inšpekcie.



Spoločnosť zaknihovala poplatky vo výške 257 miliónov USD v súvislosti s oneskorením štartu jej vesmírneho vozidla Starliner, 189 miliónov USD v súvislosti s vyššími výrobnými nákladmi na vojenské cvičné lietadlo, ako sa očakávalo, a 68 miliónov USD za meškanie obranného tankovacieho dronu.



Tržby spoločnosti vzrástli o 18 % na 19,75 miliardy USD, čo je viac ako 18,59 miliardy USD, ktoré jej predpovedali analytici. Podporilo ich zvýšenie dodávok komerčných lietadiel leteckým spoločnostiam a prenajímateľom.



(1 EUR = 1,1051 USD)