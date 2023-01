Boeing vykázal za 4. štvrťrok 2022 nižšiu kvartálnu stratu

Chicago 25. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 4. štvrťrok minulého roka stratu, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa však výrazne znížila. Zatiaľ, čo v poslednom kvartáli 2021 predstavovala strata Boeingu viac než 4 miliardy USD, vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla približne 630 miliónov USD. Napriek tomu však firma zaostala za očakávaniami. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Koncern v stredu uviedol, že za 4. štvrťrok zaznamenal celkovú stratu 634 miliónov USD (583,90 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,06 USD. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala spoločnosť stratu 4,14 miliardy USD (7,02 USD/akcia).



Bez započítania jednorazových položiek však takzvaná upravená strata, ktorá je trhmi sledovaná vo väčšej miere, dosiahla 650 miliónov USD. Na akciu to predstavuje 1,75 USD. Boeing tak výrazne zaostal za očakávaniami analytikov. Tí počítali s miernym ziskom, a to na úrovni 0,26 USD na akciu.



Tržby vo 4. kvartáli dosiahli 19,98 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o viac než 35 %. Napriek výraznému rastu ani v tomto ukazovateli spoločnosť nesplnila očakávania trhov. Tie počítali so zvýšením tržieb až na 20,32 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0858 USD)