Boeing zákazníkom vo februári dodal 51 lietadiel

Na archívnej snímke z 1. novembra 2016 Boeing 737-800 leteckej spoločnosti Ryanair na letisku v Hamburgu. Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair pridala do svojho letného letového poriadku v Nemecku nové lety po tom, ako nemecká vláda znížila dane z leteniek. Írsky prepravca vo štvrtok oznámil zavedenie 11 nových liniek s kapacitou 300.000 pasažierov najmä z menších letísk, ale aj z letiska Kolín nad Rýnom - Bonn. Foto: TASR/AP

Boeing minulý mesiac získal 15 nových objednávok.

Autor TASR
Seattle 10. marca (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zákazníkom vo februári dodal 51 lietadiel. Počet dodaných strojov tak stúpol z januárovej úrovne 46. Zároveň išlo o najvyšší počet februárových dodávok lietadiel Boeing od roku 2018. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Počtom dodávok Boeing vo februári prekonal svojho európskeho rivala Airbus, ktorý zákazníkom odovzdal 35 lietadiel. Investori pozorne sledujú dodávky, pretože výrobcovia lietadiel dostávajú väčšiu časť platieb pri odovzdávaní strojov zákazníkom.

Boeing minulý mesiac získal 15 nových objednávok. Jeho novými klientmi sú napríklad kazašský národný letecký dopravca Air Astana a kanadská letecká spoločnosť WestJet. Airbus vo februári dostal 28 objednávok. Ide o zákazky pre Air Astana či pre dopravcu Tigerair Taiwan. Za prvé dva mesiace tohto roka však Boeing má 118 objednávok a dodal 97 lietadiel. Airbus zaostáva s 38 objednávkami a 54 dodávkami.
