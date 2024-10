Boeing zastavil rokovania s odbormi, keďže štrajk sa naťahuje

Seattle 9. októbra (TASR) - Rokovania medzi americkým výrobcom lietadiel Boeing a jeho najväčším odborovým zväzom stroskotali. A momentálne sa neplánuje žiadne stretnutie, pričom finančne škodlivý štrajk trvá už štvrtý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Boeing v utorok (8. 10.) večer uviedol tiež, že stiahol svoju mzdovú ponuku pre približne 33.000 továrenských robotníkov v USA s tým, že odbory po dvoch dňoch rokovaní nebrali jeho návrhy vážne.



Patová situácia nevykazuje žiadne známky riešenia, uviedla osoba informovaná o rozhovoroch.



"Bohužiaľ, odbory naše návrhy vážne neposúdili," uviedla Stephanie Popeová, šéfka divízie komerčných lietadiel - Boeing Commercial Airplanes, v poznámke pre zamestnancov. A označila požiadavky odborov za nesplniteľné.



"Ďalšie rokovania v tejto chvíli nemajú zmysel," povedala.



Štrajk znásobuje finančné a výrobné problémy spoločnosti Boeing, jedného z dvoch hlavných globálnych výrobcov komerčných lietadiel.



Dlhotrvajúci štrajk by mohol stáť Boeing niekoľko miliárd dolárov. To ešte zhorší finančnú situáciu amerického výrobcu lietadiel, ktorému hrozí zníženie úverového ratingu, uviedli analytici.



Spoločnosť v roku 2024 "páli" hotovosť, pretože sa snaží zotaviť z januárového incidentu, keď jeden z jej strojov 737-9 musel núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu. Incident odhalil slabé bezpečnostné protokoly a podnietil americké regulačné úrady, aby obmedzili výrobu tohto modelu.



Boeing medzitým vymenil generálneho riaditeľa Davea Calhouna za Kelly Ortbergovú, ktorá začala v auguste s nádejou, že sa jej podarí uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti a posilniť reputáciu spoločnosti u zákazníkov a regulačných úradov. Doteraz sa nič z toho nestalo.



Boeing teraz skúma možnosti, ako získať miliardy dolárov na posilnenie svojej súvahy. Podľa Reuters sa snaží predať akcie a cenné papiere, pričom mu hrozí zníženie úverového ratingu do neinvestičného pásma.



Akcie amerického výrobcu lietadiel v stredu ráno klesli o 1,5 %. V roku 2024 už stratili viac ako 40 % svojej hodnoty, pričom od začiatku štrajku 13. septembra klesli o päť %.



Popeová v súvislosti s dvojdňovými rokovaniami uviedla, že vedenie predložilo nové a vylepšené návrhy, aby sa pokúsilo dosiahnuť kompromis.



Odborový zväz Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM) tieto tvrdenia odmietol a uviedol, že Boeing nezlepšil ponuku, ktorú navrhol minulý mesiac.



Odborový zväz chce zvýšenie platov o 40 % počas štyroch rokov a obnovenie dôchodkov s definovanými dávkami, ktoré boli v zmluve odstránené pred desiatimi rokmi. Viac ako 90 % robotníkov v hlasovaní tesne pred štrajkom odmietlo ponuku vedenia na zvýšenia platov o 25 % počas štyroch rokov. Boeing preto ešte v septembri predložil vylepšenú ponuku, ktorú opísal ako svoju "najlepšiu a konečnú", a to na zvýšenie platov o 30 % a obnovenie výkonnostných odmien. Ale odborová organizácia tvrdí, že prieskum medzi jej členmi ukázal, že to nestačí.