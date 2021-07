Boeing zaznamenal prvý kvartálny zisk po takmer dvoch rokoch

Chicago 28. júla (TASR) - Americký letecký a zbrojársky koncern Boeing zaznamenal v 2. štvrťroku prvý kvartálny zisk po takmer dvoch rokoch. Jedným z dôvodov bol prudký nárast dodávok komerčných lietadiel, keďže letecká doprava sa začína zotavovať z pandémie.



Zisk Boeingu za tri mesiace od apríla do júna dosiahol 0,59 miliardy USD (0,50 miliardy eur) alebo 1 USD na akciu po strate 2,38 miliardy USD alebo 4,20 USD v rovnakom období pred rokom. Zisk po odpočítaní špeciálnych položiek predstavoval 0,76 miliardy USD alebo 0,40 USD na akciu, pričom analytici počítali so stratou 0,72 USD na akciu. Tržby sa zvýšili o 44 % na 17 miliárd USD z 11,81 miliardy USD.



Boeing predtým zaznamenal šesť stratových kvartálov po sebe. Aktuálne mesačne postaví 16 lietadiel 737 MAX. Koncern uviedol, že do začiatku roka 2022 zvýši produkciu lietadiel na 31 mesačne.



Akcie Boeingu sa v predburzovom obchodovaní posilnili o viac než 3 %.



(1 EUR = 1,1810 USD)