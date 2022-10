Boeing zaznamenal v septembri nárast dodávok aj objednávok

Seattle 11. októbra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zaznamenal v septembri 2022 nárast dodávok aj objednávok vďaka silnému dopytu po nových lietadlách. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Koncern v septembri dodal zákazníkom 51 lietadiel. Po júni tohto roka to bolo už druhýkrát od marca 2019, keď počet dodaných lietadiel prekročil 50 kusov.



V auguste odovzdal Boeing klientom 35 lietadiel po tom, čo po 15-mesačnom meškaní obnovil odovzdávanie modelov 787 Dreamliner. Minulý mesiac zaknihoval 51 nových objednávok na lietadlá 737 MAX a ďalších 45 objednávok na lietadlá so širokým trupom vrátane 14 lietadiel Boeing 777.



V septembri Boeing dodal 14 širokotrupých lietadiel vrátane siedmich modelov 787, z toho tri spoločnosti American Airlines.



American Airlines potvrdili, že od augusta dostali od Boeingu štyri stroje 787 a všetky sú v prevádzke.



Nevybavené objednávky Boeingu teraz predstavujú 4354 kusov. Za prvých deväť mesiacov 2022 dodal Boeing klientom 328 lietadiel, z toho 267 kusov 737 MAX.



Boeingu v decembri vyprší termín na získanie súhlasu regulačných úradov pre stroj 737 MAX 10, ktorý je o niečo väčší ako súčasné 737 MAX, ako aj pre menší variant, MAX 7. Ak ho nezíska, bude musieť splniť nové požiadavky, ktoré by mohli výrazne oddialiť uvedenie lietadiel do prevádzky.



Minulý týždeň regulačné orgány oznámili Kongresu, že Boeing pravdepodobne nezíska súhlas pred budúcim letom.