Boeing zhoršil prognózu dopytu po lietadlách v nasledujúcich 20 rokoch

Londýn 17. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zhoršil prognózu dopytu po lietadlách v najbližších dvoch desaťročiach. V prípade prvých 10 rokov však spoločnosť svoj odhad zlepšila. Boeing predpokladá slabší rast svetovej ekonomiky a viac nasýtený globálny letecký trh v druhej dekáde sledovaného obdobia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Boeing v najnovšej prognóze zverejnenej v nedeľu uviedol, že do roku 2041 budú letecké spoločnosti vo svete potrebovať 41.170 nových lietadiel. Až 75 % z nich budú podľa neho tvoriť úzkotrupé stroje. V predchádzajúcom odhade Boeing uvádzal, že aerolínie budú v nasledujúcich 20 rokoch potrebovať 43.610 nových lietadiel.



Prognóza je horšia aj v prípade započítania ruského trhu, pre ktorý Boeing pôvodne odhadoval 1540 nových strojov. S tými sa teraz pre sankcie Západu voči Rusku za vojnu na Ukrajine nepočíta, avšak aj v prípade ich započítania je to oproti prognóze spred roka pokles o 900 lietadiel. Dôvodom sú očakávania slabšieho rastu globálnej ekonomiky a väčšieho nasýtenia trhu v období po roku 2031.



Čiastočne sa pod to podpisuje aj samotné Rusko, kde aerolínie odmietli po uvalení sankcií vrátiť lízingovým spoločnostiam stovky lietadiel. To fakticky znižuje budúci dopyt po strojoch od Boeingu či konkurenčného Airbusu.



Čo sa však týka najbližších 10 rokov, Boeing prognózu zlepšil. Najnovšie očakáva, že letecké spoločnosti budú do roku 2031 potrebovať 19.575 nových lietadiel, čo je viac, než uvádzala prognóza spred roka, ktorá pritom zahrnovala aj 710 lietadiel pre ruský trh.



Najnovší odhad Boeingu na najbližších 20 rokov sa líši od prognózy Airbusu. Ten svoj odhad zverejnil pred niekoľkými dňami, pričom ho, naopak, zlepšil. Európsky výrobca odhadol celosvetový dopyt po lietadlách do roku 2041 na úrovni 39.490 strojov. To je o 470 lietadiel viac, než predpokladal pred rokom.