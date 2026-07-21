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Boeing žiada Trumpovu administratívu, aby preverila úver pre Airbus
Spoločnosť Boeing v liste uviedla, že ju prekvapilo vyhlásenie Európskej investičnej banky (EIB) z 29. júna o poskytnutí úveru koncernu Airbus.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing požiadal administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinula tlak na Európsku úniu v otázke poskytnutia úveru európskemu konkurentovi Airbus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na list spoločnosti Boeing adresovaný splnomocnencovi USA v obchodných rokovaniach Jamiesonovi Greerovi.
Spoločnosť Boeing v liste uviedla, že ju prekvapilo vyhlásenie Európskej investičnej banky (EIB) z 29. júna o poskytnutí úveru koncernu Airbus vo výške tri miliardy eur, keďže len štyri dni predtým EÚ podporila predĺženia „colného prímeria“ medzi oboma stranami. Boeing vyzval Úrad obchodného zástupcu USA (USTR), aby žiadal podrobné vysvetlenie „podmienok úveru“, a preveril, či je v súlade s dohodou z roku 2021, ktorú Spojené štáty a európsky blok uzavreli na pozadí sporov o dotovanie výrobcov lietadiel.
EIB v reakcii na túto správu pre agentúru Reuters uviedla, že každoročne financuje tisíce spoločností. „Ide o normálny úver s úročením, ktorý je súčasťou celkových finančných aktivít EIB,“ dodal hovorca rozvojovej banky EÚ.
Airbus a Boeing odmietli medializované informácie komentovať. USTR a Európska komisia (EK) na žiadosti agentúry Reuters o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali.
Spoločnosť Boeing v liste uviedla, že ju prekvapilo vyhlásenie Európskej investičnej banky (EIB) z 29. júna o poskytnutí úveru koncernu Airbus vo výške tri miliardy eur, keďže len štyri dni predtým EÚ podporila predĺženia „colného prímeria“ medzi oboma stranami. Boeing vyzval Úrad obchodného zástupcu USA (USTR), aby žiadal podrobné vysvetlenie „podmienok úveru“, a preveril, či je v súlade s dohodou z roku 2021, ktorú Spojené štáty a európsky blok uzavreli na pozadí sporov o dotovanie výrobcov lietadiel.
EIB v reakcii na túto správu pre agentúru Reuters uviedla, že každoročne financuje tisíce spoločností. „Ide o normálny úver s úročením, ktorý je súčasťou celkových finančných aktivít EIB,“ dodal hovorca rozvojovej banky EÚ.
Airbus a Boeing odmietli medializované informácie komentovať. USTR a Európska komisia (EK) na žiadosti agentúry Reuters o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali.