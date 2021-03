Boeing získal od 777 Partners objednávku na 24 lietadiel 737 MAX

New York 12. marca (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v piatok oznámil, že sa dohodol so súkromnou investičnou spoločnosťou 777 Partners na kúpe 24 lietadiel 737 MAX s opciou na nákup ďalších 60 kusov.



Hodnota objednávky sa odhaduje na 2,9 miliardy USD (2,42 miliardy eur) a je dobrou správou pre letecký koncern, ktorý sa snaží spamätať z krízy spôsobenej 20-mesačným uzemnením lietadiel 737 MAX na celom svete po dvoch tragických nehodách.



Boeing okrem problémov s modelom 737 MAX zasiahol aj kolaps cestovného ruchu v dôsledku obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Spoločnosť 777 Partners so sídlom v Miami, ktorá má podiel v kanadskom nízkonákladovom dopravcovi Flair Airlines, uviedla, že plánuje prenajať objednané lietadlá svojim dcérskym leteckým spoločnostiam. Zakladateľ 777 Partners Joshua Wander poukázal na vynikajúce ekonomické parametre nových boeingov, ktoré leteckým dopravcom umožnia znížiť ceny leteniek aj uhlíkovú stopu.



V stredu (10. 3.) agentúra Reuters uviedla, že Boeing je blízko dohody o predaji desiatok modelov 737 MAX spoločnosti Southwest Airlines. V decembri sa americký koncern dohodol s Alaska Airlines na kúpe 23 lietadiel 737 MAX a európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair kúpila od neho 75 lietadiel.



(1 EUR = 1,1969 USD)