Boeing získal od Air Canada objednávku na skoro dve desiatky lietadiel

Ottawa/Washington 25. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing získal od kanadskej leteckej spoločnosti Air Canada záväznú objednávku na takmer dve desiatky lietadiel Dreamliner. A to s cieľom vymeniť staršie stroje v leteckom parku kanadskej firmy. Informovali o tom agentúra Bloomberg a portál RTTNews.



Air Canada oznámila, že zadala Boeingu pevnú objednávku na 18 širokotrupých lietadiel 787-10 Dreamliner. Úspornejšie lietadlá od americkej spoločnosti by mali nahradiť staršie širokotrupé stroje v jej leteckom parku. Dohoda okrem toho zahrnuje aj opciu na ďalších 12 lietadiel 787-10.



Air Canada v súčasnosti prevádzkuje 38 lietadiel 787, z toho 30 strojov 787-9 a osem lietadiel 787-8. Firma oznámila, že model 787-10 je najväčší z rodiny Dreamlinerov a v závislosti od konfigurácie sedadiel dokáže prepraviť viac než 330 cestujúcich.



Najnovšia objednávka nahradzuje starší kontrakt, v rámci ktorého Air Canada objednávala od Boeingu nákladné lietadlá 777. Prvé lietadlá v rámci novej objednávky by kanadská spoločnosť mala dostať vo 4. štvrťroku 2025. Posledná dodávka je naplánovaná na 1. kvartál 2027.