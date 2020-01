Boeing získal od bánk prísľub na úvery za vyše 12 miliárd USD

Chicago 28. januára (TASR) - Americká spoločnosť Boeing si po rokovaniach s viacerými bankami zabezpečila ich prísľub poskytnutia úverov v celkovej hodnote vyše 12 miliárd USD (10,88 miliardy eur). Uviedla to spravodajská televízia CNBC.



Suma je vyššia, než Boeing zvažoval ešte pred týždňom. Podľa CNBC si americký výrobca lietadiel plánoval od bánk požičať 10 miliárd USD.



Finančný tlak na spoločnosť v dôsledku zastavenia produkcie lietadla 737 MAX sa však neustále zvyšuje. K zastaveniu výroby pristúpila firma od januára tohto roka po tom, ako stále nedostala povolenie na návrat lietadiel uzemnených v marci 2019 do prevádzky. Uzemnenie nariadili úrady po dvoch krátko po sebe nasledujúcich tragických haváriách 737 MAX, ku ktorým došlo za prakticky rovnakých okolností. Havárie si vyžiadali takmer 350 životov.



Už minulý týždeň sa objavili informácie, že Boeing rokuje s viacerými bankami. V tom čase si podľa médií od bánk Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo and JPMorgan Chase zabezpečil "minimálne 6 miliárd USD". Nová pomoc údajne pochádza od 12 finančných inštitúcií.



Analytici odhadujú, že Boeing stráca v dôsledku uzemnenia strojov 737 MAX mesačne zhruba 1 miliardu USD. Boeing by mal hospodárske výsledky za 4. kvartál oznámiť v stredu 29. januára.



(1 EUR = 1,1025 USD)