Boeing získal veľkú objednávku od dvoch saudských spoločností

Chicago 14. marca (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing získal od dvoch saudských leteckých spoločností veľkú objednávku na dohromady 121 lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy AP. Letecké spoločnosti Saudia a nový národný dopravca Riyadh Air, o ktorom predstavitelia Saudskej Arábie informovali cez víkend, v utorok oznámili, že si objednajú 78 lietadiel a využijú opciu na nákup ďalších 43, čím podporia amerického výrobcu.



Štátom vlastnené Saudi Arabian Airlines (Saudia) a Riyadh Air kúpia každá 39 veľkých Boeingov 787. Dohoda obsahuje opcie na 10 ďalších Dreamlinerov pre Saudiu a 33 pre Riyadh Air.



Podľa katalógových cien by kombinovaná dohoda mala hodnotu zhruba 37 miliárd USD (34,56 miliardy eur), ale letecké spoločnosti bežne dostávajú výrazné zľavy pri veľkých objednávkach. Podmienky dohody neboli zverejnené.



Boeing hovoril o zákazke od Saudskej Arábie tri roky podľa dvoch vysokopostavených predstaviteľov USA, ktorí nechceli byť menovaní. Uviedli pritom, že prezident Joe Biden priamo neloboval za Boeing, keď sa minulé leto stretol so saudským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ale vysokí predstavitelia USA boli so Saudskou Arábiou v kontakte.



Generálny riaditeľ Boeingu Dave Calhoun potvrdil, že výrobca lietadiel dostával "podporu od Bidenovej administratívy a od kľúčových členov Kongresu na každom kroku".



Americká ministerka obchodu Gina Raimondová označila dohodu za "jasnú výhru pre amerických výrobcov a zamestnancov, ktorá podporí viac ako 140.000 pracovných miest u vyše 300 dodávateľov Boeingu v 38 štátoch".



Objednávka prichádza mesiac potom, čo Air India oznámila, že sa dohodla na kúpe 220 lietadiel od Boeingu a 250 od európskeho výrobcu Airbus.



Objednávka od Saudskej Arábie je pre Boeing obrovským víťazstvom a predstavuje piatu najväčšiu komerčnú objednávku z hľadiska hodnoty v jeho histórii.



(1 EUR = 1,0706 USD)