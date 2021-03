Boeing získal vo februári objednávky na 82 lietadiel

Chicago 9. marca (TASR) - Nádeje na koniec koronakrízy a obnovenie prevádzky strojov 737 MAX podporili dopyt po lietadlách Boeingu. Americký koncern vo februári prvýkrát po viac než roku zaznamenal pozitívnu bilanciu objednávok. Boeing podľa v utorok zverejnenej štatistiky vo februári získal nové objednávky na 82 lietadiel. Po odpočítaní storn zostali čisté objednávky na 31 dopravných lietadlách.



Február bol pre Boeing prvým mesiacom s pozitívnou bilanciou objednávok od novembra 2019. Americký koncern vo februári získal napríklad veľkú objednávku od United Airlines na stroje 737 MAX, ktoré sú najlepšie predávanými lietadlami Boeingu.



Stroje 737 MAX nemohli po celom svete lietať od marca 2019 prakticky až do konca roka 2020. Dôvodom boli dve nehody, pri ktorých zahynulo celkovo 346 ľudí. Teraz sa postupne vracajú do prevádzky. Ich prevádzka v USA bola opäť povolená až v novembri 2020. Prvý komerčný let Boeingu 737 MAX v Európe po takmer dvojročnom uzemnení sa uskutočnil 18. februára.



Návrat lietadiel 737 MAX do letovej prevádzky podporil aj dodávky. Boeing vo februári celkovo dodal svojim zákazníkom 22 dopravných lietadiel.