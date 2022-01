Boeing znížil vo 4. kvartáli stratu na zhruba polovicu

Chicago 26. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing vykázal stratu aj za 4. štvrťrok minulého roka, v porovnaní so stratou v rovnakom období predchádzajúceho roka sa však jej objem znížil o približne polovicu. Stratová bola spoločnosť aj za celý rok 2021, aj v tomto prípade sú však výsledky oproti predchádzajúcemu roku výrazne lepšie, keďže objem celoročnej straty klesol zhruba na tretinu.



Spoločnosť Boeing informovala, že za 4. kvartál minulého roka zaznamenala stratu 4,14 miliardy USD (3,67 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 7,02 USD. Na porovnanie, v závere roka 2020 vykázal Boeing stratu na úrovni 8,42 miliardy USD alebo 14,65 USD/akcia.



Bez započítania jednorazových položiek Boeing oznámil upravenú stratu na úrovni 4,54 miliardy USD. Tržby klesli o 3,3 % na 14,79 miliardy USD. V obidvoch prípadoch tak spoločnosť zaostala za odhadmi trhov. Napríklad v prípade tržieb analytici očakávali, že dosiahnu približne 16,6 miliardy USD.



Na druhej strane však Boeing poukázal na fakt, že za 4. kvartál dosiahol pozitívny cash flow, čo sa mu podarilo skôr, než vedenie spoločnosti očakávalo. Prispel k tomu výrazný rast dodávok lietadiel 737 MAX v minulom roku potom, ako regulačné úrady povolili návrat uzemnených lietadiel do prevádzky.



Za celý rok 2021 zaznamenal Boeing stratu na úrovni 4,29 miliardy USD. To znamená tretí stratový rok po sebe, čo je dôsledok pandémie nového koronavírusu, ale aj výrobných problémov. V porovnaní s rokom 2020 je to však výrazné zlepšenie hospodárenia, keďže v danom roku vykázal Boeing stratu až 11,94 miliardy USD.



Podľa šéfa spoločnosti Davida Calhouna viaceré prekážky dokázal Boeing už prekonať. Ako dodal v informácii pre zamestnancov, aj keď majú vo firme pred sebou ešte veľa práce, je presvedčený, že tento rok Boeing zaznamená ďalší pokrok a v tomto trende bude pokračovať aj v nasledujúcom roku.



(1 EUR = 1,1268 USD)