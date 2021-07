Boeing znížil výrobu modelu 787, aby vyriešil problémy

Chicago 13. júla (TASR) - Americký koncern Boeing v utorok oznámil, že na niekoľko týždňov zníži výrobu svojho dopravného lietadla 787 po objavení novej štrukturálnej chyby v niektorých už vyrobených lietadlách, ktoré však neboli dodané klientom.



Spoločnosť so sídlom v Chicagu preto predpokladá, že tento rok odovzdá menej ako polovicu z plánovaných dodávok lietadiel 787. Generálny riaditeľ David Calhoun pritom ešte minulý mesiac vyjadril nádej, že koncern odovzdá v roku 2021 klientom takmer 100 týchto lietadiel.



Pomalšia rýchlosť dodávok poškodí hotovostný tok Boeingu, pretože veľkú časť z ceny lietadla dostáva až pri dodaní.



Boeing vo vyhlásení uviedol, že bude potrebovať čas, aby zabezpečil, že jeho stroje budú pred odovzdaním spĺňať najvyššiu kvalitu. A dodal, že jeho tímy sa naďalej zameriavajú "na bezpečnosť a integritu, prvotriednu kvalitu a produktivitu".



Boeing vyrába mesačne päť kusov 787, stredne veľkých dvojmotorových lietadiel so širokým trupom, ktoré sú obľúbené na dlhších trasách. Na aký čas a o koľko kusov dočasne zníži výrobu, koncern neuviedol.



Je to ďalší neúspech modelov 787, ktorých dodávky boli zastavené v roku 2020 a opäť v máji tohto roka, aby sa odstránili výrobné chyby ovplyvňujúce spôsob spájania kusov trupu z uhlíkových vlákien a spôsob kontroly lietadiel.



V máji členovia Kongresu požiadali Boeing a Federálny úrad pre letectvo o informácie o problémoch pri výrobe modelov 787 a 737 Max.



Boeing pritom získal v júni obrovskú objednávku od spoločnosti United Airlines. Vďaka tomu stúpol celkový počet jeho nových objednávok minulý mesiac na 219 lietadiel, čo bolo najviac od júna 2018. Ale 73 objednávok bolo neskôr zrušených, väčšinou išlo o objednávky blízkovýchodných aerolínií flydubai.



Americký koncern dodal minulý mesiac klientom 45 lietadiel, najviac od marca 2019, keď došlo k uzemneniu jeho modelov 737 Max na celom svete a zastaveniu dodávok po dvoch tragických nehodách. Max získal povolenie vrátiť sa na oblohu až koncom minulého roka po tom, čo Boeing vykonal potrebné zmeny.



Od začiatku tohto roka odovzdal Boeing klientom 156 lietadiel všetkých typov, v porovnaní so 157 za celý rok 2020.