Boeing zvýšil dodávky lietadiel v apríli na takmer dvojnásobok

Seattle 15. mája (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zvýšil minulý mesiac dodávky zákazníkom na takmer dvojnásobok objemu spred roka. Výsledok je o to lepší, že v polovici apríla Čína v reakcii na vysoké dovozné clá zo strany USA zakázala svojim leteckým spoločnostiam prijímať lietadlá od amerického výrobcu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Boeing tento týždeň uviedol, že za mesiac apríl dodal zákazníkom 45 dopravných lietadiel. Na porovnanie, v apríli minulého rok predstavovali dodávky 24 lietadiel. Ich rast zaznamenala firma aj v medzimesačnom porovnaní, keď v marci dodala zákazníkom 41 strojov.



Dodávky lietadiel výrobcovia pozorne sledujú, keďže väčšinu platieb získavajú práve pri dodávke strojov. Po rokoch kríz a výrobných problémoch, ktoré spôsobili Boeingu obrovské dlhy, potrebuje spoločnosť dodať čo najviac lietadiel.



Súčasťou aprílových dodávok boli aj dve lietadlá pre čínske aerolínie. Tie Boeing dodal predtým, než Peking 15. apríla svojim leteckým spoločnostiam nariadil, aby zastavili preberanie lietadiel od americkej firmy. Bola to súčasť odvetných opatrení po tom, ako Washington oznámil, že na čínsky tovar stanovuje clá vo výške 145 %. Ďalšie štyri lietadlá boli v tom čase v dokončovacom stredisku v Čou-šane. Po nariadení čínskej vlády sa vrátili do Seattlu.



Po víkendovej dohode medzi Čínou a USA vo Švajčiarsku, ktorá výrazne znižuje dovozné clá na najbližších 90 dní, však Čína tento týždeň oznámila, že embargo na lietadlá od Boeingu ruší. Americká spoločnosť má tak stále šancu splniť svoj cieľ, ktorým je dodanie približne 50 lietadiel tento rok do Číny.



Z celkového objemu dodávok za apríl 29 lietadiel predstavovali stroje 737 MAX. Z nich päť dodal Boeing írskej spoločnosti Ryanair. Apríl bol zároveň štvrtým mesiacom po sebe, v ktorom sa Boeingu podarilo dodať zákazníkom viac než 40 lietadiel. Za štyri mesiace tohto roka dosiahli dodávky americkej firmy 175 strojov vrátane 133 lietadiel 737 MAX.