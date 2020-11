Boeing zvýšil odhad dopytu Číny po nových lietadlách v budúcich rokoch

Chicago/Peking 12. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zvýšil odhad dopytu Číny po lietadlách v nasledujúcich 20 rokoch. Najväčšia ázijská ekonomika by tak mala byť svetlým bodom na leteckom trhu v situácii, keď ochorenie COVID-19 bude dodávky lietadiel v nasledujúcich rokoch decimovať.



Čínske letecké spoločnosti budú podľa Boeingu potrebovať v nasledujúcich 20 rokoch 8600 nových lietadiel. To je o 6,3 % viac, než americká firma predpokladala v predchádzajúcom odhade z roku 2019. Hodnota lietadiel by pri katalógových cenách mala dosiahnuť 1,4 bilióna USD (1,19 bilióna eur).



V októbri pritom Boeing zredukoval svoj pôvodný odhad svetového dopytu po lietadlách v najbližších 20 rokoch, najmä však v nasledujúcich 10 rokoch. Ako informoval, v budúcich 10 rokoch budú letecké spoločnosti vo svete potrebovať 18.350 nových lietadiel. To je pokles v porovnaní s odhadom Boeingu z minulého roka o 11 %.



Zatiaľ čo pandémie nového koronavírusu ťažko zasiahla svetové trhy s obdobnou leteckou dopravou, v Číne sa situácia výrazne zlepšuje. Na jednej strane sa ekonomika rýchlo zotavuje a na druhej, vláda pokračuje vo vysokých investíciách do dopravnej infraštruktúry.



Boeing očakáva zvýšený dopyt najmä po úzkotrupých lietadlách, keďže zotavovanie trhu s medzinárodnými diaľkovými letmi bude pomalšie. Podľa Boeingu budú čínske letecké spoločnosti do konca roka 2039 potrebovať z očakávaných 8600 strojov približne 6450 lietadiel s úzkym trupom. Širokotrupé lietadlá by mali tvoriť iba 18 % z celkového dopytu po nových strojoch.



(1 EUR = 1,1766 USD)