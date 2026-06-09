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Boeing zvýšil v máji dodávky zákazníkom zhruba o tretinu
Od začiatku roka do konca mája dodala americká spoločnosť zákazníkom 250 lietadiel. Z nich opäť najväčší podiel tvorili lietadlá 737 MAX, ktorých Boeing dodal 198.
Autor TASR
Seattle 9. júna (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal v máji zákazníkom celkovo 60 strojov. Firma tak vykázala výrazný rast dodávok, keď v rovnakom období minulého roka ich dodala zhruba o 33 % menej. V porovnaní s európskym konkurentom Airbus sú však údaje slabšie, keďže Airbus dodal zákazníkom minulý mesiac viac než 80 strojov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najväčší počet v rámci 60 dodaných lietadiel tvorili lietadlá 737 MAX. Tých dodal Boeing celkovo 51. To je zároveň najvyšší počet dodávok v prípade tohto úzkotrupého modelu za jeden mesiac od decembra 2024. Boeing zároveň plánuje počas leta zvýšiť produkciu lietadiel 737 MAX zo 42 na 47 mesačne.
Od začiatku roka do konca mája dodala americká spoločnosť zákazníkom 250 lietadiel. Z nich opäť najväčší podiel tvorili lietadlá 737 MAX, ktorých Boeing dodal 198.
Na porovnanie, Airbus dodal v máji zákazníkom 81 lietadiel. Objem dodávok, ktoré európska spoločnosť zverejnila koncom minulého týždňa, bol tak o 59 % vyšší než v rovnakom období minulého roka. Od začiatku roka potom Airbus dodal 262 lietadiel.
Najväčší počet v rámci 60 dodaných lietadiel tvorili lietadlá 737 MAX. Tých dodal Boeing celkovo 51. To je zároveň najvyšší počet dodávok v prípade tohto úzkotrupého modelu za jeden mesiac od decembra 2024. Boeing zároveň plánuje počas leta zvýšiť produkciu lietadiel 737 MAX zo 42 na 47 mesačne.
Od začiatku roka do konca mája dodala americká spoločnosť zákazníkom 250 lietadiel. Z nich opäť najväčší podiel tvorili lietadlá 737 MAX, ktorých Boeing dodal 198.
Na porovnanie, Airbus dodal v máji zákazníkom 81 lietadiel. Objem dodávok, ktoré európska spoločnosť zverejnila koncom minulého týždňa, bol tak o 59 % vyšší než v rovnakom období minulého roka. Od začiatku roka potom Airbus dodal 262 lietadiel.