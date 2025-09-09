< sekcia Ekonomika
Boeing zvyšuje dodávky lietadiel a v auguste prekonal celkový počet
Európsky rival Airbus dodal v auguste 61 lietadiel, čím sa jeho ročný počet zvýšil na 434 kusov.
Autor TASR
Seattle 9. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok oznámil, že v auguste dodal zákazníkom 57 lietadiel. To bolo viac ako 48 v júli a najvyšší počet pre mesiac august od roku 2018, keď odovzdal 64 lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Celkovo od začiatku roka do konca augusta 2025 dodala spoločnosť 385 lietadiel, čím už prekonala svoj celoročný počet 348 lietadiel za rok 2024.
Európsky rival Airbus dodal v auguste 61 lietadiel, čím sa jeho ročný počet zvýšil na 434 kusov.
Boeing minulý mesiac odovzdal klientom 42 lietadiel 737 MAX, vrátane siedmich kusov pre európskeho nízkonákladového dopravcu Ryanair a šiestich pre United Airlines.
Čínski dopravcovia prevzali v auguste deväť lietadiel, vrátane šiestich lietadiel 737 MAX.
Boeing získal v auguste 26 hrubých objednávok, pričom najväčší podiel na tom mala objednávka 14 lietadiel 777-9 od hongkonskej spoločnosti Cathay Pacific.
Za obdobie od januára do konca augusta 2025 zaznamenal Boeing 725 hrubých objednávok.
Celkovo od začiatku roka do konca augusta 2025 dodala spoločnosť 385 lietadiel, čím už prekonala svoj celoročný počet 348 lietadiel za rok 2024.
Európsky rival Airbus dodal v auguste 61 lietadiel, čím sa jeho ročný počet zvýšil na 434 kusov.
Boeing minulý mesiac odovzdal klientom 42 lietadiel 737 MAX, vrátane siedmich kusov pre európskeho nízkonákladového dopravcu Ryanair a šiestich pre United Airlines.
Čínski dopravcovia prevzali v auguste deväť lietadiel, vrátane šiestich lietadiel 737 MAX.
Boeing získal v auguste 26 hrubých objednávok, pričom najväčší podiel na tom mala objednávka 14 lietadiel 777-9 od hongkonskej spoločnosti Cathay Pacific.
Za obdobie od januára do konca augusta 2025 zaznamenal Boeing 725 hrubých objednávok.