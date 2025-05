Boeing zvyšuje tempo výroby 737 po zlepšení kvality a bezpečnosti

Seattle 21. mája (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing očakáva stabilizáciu výroby modelov 737 MAX na úrovni 38 kusov mesačne počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov. Povedal to novinárom viceprezident pre kvalitu komerčných lietadiel Doug Ackerman. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) obmedzil výrobu týchto strojov na 38 lietadiel mesačne po incidente v januári 2024, keď na Boeingu 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu. Boeing sa tak dostal pod intenzívnu kontrolu regulačných úradov.



Boeing zasiahla séria kríz, ktoré poškodili jeho financie, narušili morálku zamestnancov a naštrbili dôveru verejnosti. Po strate takmer 12 miliárd USD (10,67 miliardy eur) v minulom roku potrebuje americký výrobca zvýšiť produkciu modelov 737, aby získal viac hotovosti. Boeing je na dobrej ceste vyrobiť tento mesiac približne 38 týchto lietadiel, uviedli dva zdroje oboznámené so záležitosťou. Hovorca spoločnosti to odmietol komentovať.



Generálna riaditeľka koncernu Kelly Ortbergová predtým povedala, že spoločnosť musí najprv dokázať, že je schopná udržať výrobu na tejto úrovni niekoľko mesiacov, kým požiada FAA o zrušenie limitu. Len čo bude výroba prebiehať hladko, obnovia sa aj práce na pridaní štvrtej výrobnej linky, povedal Ackerman.



Boeing dosahuje stabilný pokrok vo všetkých šiestich metrikách kvality a bezpečnosti výroby, ktoré vytvorila spoločnosť a regulačné úrady. Uvádza sa to vo výročnej správe, ktorá bola zverejnená v stredu.



Boeing používa tiež strojové učenie na zachytenie problémov s kvalitou vo svojom dodávateľskom reťazci skôr, ako sa rozšíria. Aj keď stále „dolaďuje“ tento proces, zaznamenáva štatistické korelácie medzi údajmi a pravdepodobnosťou problémov s dodávateľským reťazcom, dodal Ackerman.



(1 EUR = 1,1241 USD)