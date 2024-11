Boeingu potrvá návrat k pôvodnej produkcii niekoľko týždňov

New York 12. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing očakáva, že po skončení sa takmer dva mesiace trvajúceho štrajku mu bude trvať niekoľko týždňov, než sa výroba dostane na pôvodnú úroveň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



V súvislosti s obnovovaním produkcie po štrajku, ktorý trval 53 dní a skončil sa začiatkom minulého týždňa, hovorca Boeingu uviedol, že obnovenie produkcie v závodoch v štátoch Washington a Oregon bude meškať. Dôvodom je viacero nevyhnutných krokov, ktoré spoločnosť musí na kompletné obnovenie produkcie urobiť. Boeingu to ešte viac komplikuje situáciu, keďže jeho problémy v súvislosti s dodávkami lietadiel zákazníkom sa začali omnoho skôr než štrajk 33.000 zamestnancov, ktorý vypukol 13. septembra.



Štrajk sa skončil po tom, ako zamestnanci prijali najnovšiu ponuku vedenia Boeingu na zvýšenie platov o 38 % počas štyroch rokov. Štrajk paralyzoval výrobu kľúčového modelu lietadla 737 a lietadla na diaľkové lety 777, ako aj nákladnú verziu stroja 767. Boeing počas trvania štrajku vyrábal iba lietadlá 787, ktoré sa vyrábajú v Južnej Karolíne, kde zamestnanci nie sú v odboroch.



Spoločnosť zároveň očakáva, že štrajk výrazne zasiahne do príjmov, ktoré výrobcovia lietadiel dostávajú pri ich dodávke zákazníkom. Boeing v utorok uviedol, že za október dodal zákazníkom 14 lietadiel, pričom ich súčasťou boli aj tie, ktoré sa dokončili pred vypuknutím štrajku. Objednávky predstavovali 63 lietadiel vrátane 40 strojov 737 MAX, ktoré si objednala lízingová spoločnosť Avia Solutions Group.