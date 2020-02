Boeingu potrvá roky, kým výroba 737 MAX dosiahne plánovnú kapacitu

Chicago 12. februára (TASR) - Boeingu potrvá niekoľko rokov, kým výroba lietadiel 737 MAX dosiahne 57 kusov mesačne, čo bol pôvodný cieľ koncernu pred vlaňajším uzemnením týchto strojov. Vyhlásil to v stredu finančný riaditeľ spoločnosti Greg Smith.



Mesačný objem výroby bude vo veľkej miere závisieť od skladových zásob komponentov a od rokovaní so sieťou dodávateľov, povedal Smith na konferencii investorov.



Boeing v januári dočasne zastavil výrobu modelov 737 MAX, keďže regulačné úrady odložili schválenie návratu tohto lietadla do prevádzky po dvoch tragických haváriách v priebehu piatich mesiacov. Boeing si pritom pôvodne dal za cieľ postupne zvyšovať výrobu až na rekordných 57 lietadiel každý mesiac, čo chcel dosiahnuť v určitom bode v priebehu roku 2021.



Po haváriách lietadiel indonézskej a etiópskej leteckej spoločnosti, pri ktorých zahynulo 346 ľudí, však úrady na celom svete rozhodli o uzemnení tohto modelu.



Dodávatelia Boeingu po zastavení výroby znižujú počet pracovných miest aj výrobné kapacity. To vyvolalo obavy, či bude toto odvetvie priemyslu schopné dostatočne rýchlo znovu rozbehnúť naplno produkciu, keď lietadlo získa súhlas s návratom na oblohu.