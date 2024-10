Boháček:Konsolidácia sa začína prejavovať na očakávaniach ľudí, firiem

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vládne konsolidačné opatrenia sa začínajú negatívne prejavovať na očakávaniach spotrebiteľov aj firiem. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o októbrovej ekonomickej nálade podnikateľov a spotrebiteľov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Spresnil, že ekonomická nálada na Slovensku sa v októbri výrazne zhoršila, pričom najväčší pokles zaznamenali spotrebitelia a podnikatelia v službách. Index ekonomickej nálady klesol na najnižšiu hodnotu za posledný rok, pričom spotrebitelia vyjadrili najväčší pesimizmus týkajúci sa vývoja hospodárskej situácie, tvorby úspor a nezamestnanosti od pandémie. Podobne negatívny pohľad mali aj podnikatelia v službách a priemysle, ktorí zaznamenali pokles dopytu a zvýšenie zásob.



Upozornil, že domáca ekonomika čelí v súčasnosti výraznej neistote. Pokles ekonomickej nálady a pesimistické očakávania spotrebiteľov a podnikateľov naznačujú, že očakávané negatívne dosahy konsolidačných opatrení na ceny a ekonomický rast sa už začínajú prejavovať na tzv. mäkkých indikátoroch. Práve takéto prieskumy sú predstihovým indikátorom upozorňujúcim na očakávaný negatívny vývoj reálnych dát (HDP, inflácia, zamestnanosť, ...) v horizonte dvoch až troch mesiacov.



Dodal, že v takomto nastavení subjektov v ekonomike je čoraz pravdepodobnejšie spomaleniu ekonomického rastu. "Na druhej strane, v obchode stále očakávame, že zvyšok tohto roka by mal byť podporovaný trendom predzásobenia pred zvýšením cien z titulu vyššej DPH. To môže byť až tak pozitívne, že pozitívne presahy bude ekonomika pociťovať ešte v 1. štvrťroku budúceho roka," uzavrel Boháček.



ŠÚ SR v stredu informoval, že ekonomická nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov sa v októbri 2024 zhoršila už štvrtý mesiac po sebe. Pri poklese o 4,8 bodu bola hodnota indikátora ekonomického sentimentu 97,5, čo je najnižšia úroveň za posledný rok. Hodnotenia sa zhoršili v troch z piatich zložiek indikátora, a to v službách, u spotrebiteľov a v priemysle. Optimizmus prejavili podnikatelia v obchode a nepatrný aj v stavebníctve. V porovnaní s minulým rokom bola ekonomická nálada optimistickejšia o 1,9 bodu, za dlhodobým priemerom zaostávala o 8,5 bodu.