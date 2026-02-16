< sekcia Ekonomika
BOHATÁ ROMANTIKA: Valentín 2026 bol najštedrejší za posledné tri roky
Tohtoročný sviatok svätého Valentína potvrdil, že ochota Slovákov investovať do romantiky rastie.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Tohtoročný sviatok svätého Valentína potvrdil, že ochota Slovákov investovať do romantiky rastie. Dáta z platobných terminálov spoločnosti Global Payments, poskytovateľa platobných služieb a technológií, odhalili rekordné nárasty v celkových objemoch útrat aj v priemerných sumách za darčeky a večere. Zatiaľ čo v susednom Rakúsku padali rekordy v počte bezhotovostných platieb v reštauráciách, Slovensko sa tento rok stalo regionálnym lídrom v náraste nákupov šperkov.
Najvýraznejším pozitívnym signálom slovenskej ekonomiky a spotrebiteľskej nálady je segment klenotníctiev. Slovensko je jedinou z troch sledovaných krajín (v porovnaní s Českom a Rakúskom), kde medziročne narástol počet ľudí, ktorí sa rozhodli darovať šperk. Počet bezhotovostných transakcií v klenotníctvach na Slovensku stúpol na 4932 (v roku 2025 to bolo 4570, v roku 2024 celkom 4338 transakcií). Celková suma, ktorú Slováci v tomto segmente minuli cez terminály Global Payments, dosiahla 668.183 eur (v roku 2025 - 637.730 eur, v roku 2024 - 495.288 eur).
„Slovensko sa ukazuje ako krajina, kde si ľudia na sviatok zaľúbených potrpia na trvalé hodnoty. Vidíme jasný trend, že pri vyšších sumách, aké sú bežné v klenotníctvach, zákazníci takmer výhradne preferujú platbu kartou alebo mobilom. Je to pre nich bezpečnejšie a komfortnejšie, než nosiť pri sebe stovky eur v hotovosti,“ uviedol Michal Kitko, manažér Global Payments pre Slovensko.
Na Slovensku však rástol aj segment kvetinárstiev, kde počet transakcií stúpol na 20.945 (v roku 2025 - 20.531, v roku 2024 - 17.920) a celkový objem platieb presiahol 562.000 eur (v roku 2025 - 516.234 eur, v roku 2024 - 402.783 eur), čo potvrdzuje, že tradičné gestá v spojení s modernými platbami stále fungujú.
„Nárast priemernej útraty v reštauráciách o takmer 40 % na Slovensku je dôkazom, že bezhotovostné platby odstraňujú bariéry. Zákazníci sa pri objednávaní neobmedzujú hotovosťou v peňaženke. Či už ide o drahšiu večeru alebo hodnotný šperk, pípnutie hodinkami alebo telefónom sa stalo prirodzenou súčasťou moderného Valentína,“ dodal Kitko.
Global Payments je popredný poskytovateľ platobných služieb a technológií na svete. Pôsobí v 175 krajinách sveta, má 27.000 zamestnancov a šesť miliónov klientov. Ročne spracuje cez 94 miliárd transakcií.
