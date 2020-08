PRIESKUM: Bohatí Slováci sú optimistickí, očakávajú ekonomický reštart

Bratislava 25. augusta (TASR) – Bohatí Slováci vidia v súčasnosti príležitosť na investovanie a veria v reštart domácej ekonomiky po turbulentných mesiacoch spôsobených pandémiou nového koronavírusu. Boháči pristupovali k správe majetku počas pandémie skôr konzervatívne a svoje investičné portfólio príliš neupravovali. Ukázal to štvrtý ročník prieskumu UniCredit Bank Private Banking zahŕňajúci informácie o viac než 10.000 klientoch privátneho bankovníctva banky na Slovensku a v Českej republike.



Prudký februárový a marcový pokles na finančných trhoch a pokračujúca ekonomická neistota spôsobili mierny pokles majetku štyrom z desiatich klientov. Od začiatku pandémie hodnota ich majetku klesla o 10 %, podobnému počtu dokonca až v rozmedzí 11 % až 25 %. "Až tretina (35 %) našich klientov vnímala aktuálnu situáciu ako unikátnu investičnú príležitosť. Vzrástol záujem predovšetkým o akcie technologických firiem a farmaceutických firiem. Klienti sa tiež viac zamerali na akciové fondy, kde často volili cestu rozdelenia investície do niekoľkých postupných nákupov. Naďalej ostávajú populárne nehnuteľnosti," hodnotí riaditeľ Privátneho bankovníctva UniCredit Bank Jan Troníček.



Tá časť klientov, ktorá súčasnú situáciu vnímala pre svoj majetok skôr ako hrozbu (62 %), obmedzila investície aj do rizikovejších nástrojov v podobe akcií alebo investičných certifikátov. "Akciové fondy sa napriek počiatočnému februárovému a marcovému prepadu ukázali ako stávka, ktorá sa investorom vyplatila. Mnoho titulov, predovšetkým v oblasti technológií, zdravotníctva alebo farmácie, sa možno až prekvapivo rýchlo vrátilo na svoju hodnotu spred februára, a dokonca niektoré aj výrazne prekonali. Naopak, napríklad akciové tituly z oblasti cestovného ruchu alebo dopravy stratu zatiaľ nezmazali," doplnil Troníček.



Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo bohatí Slováci volili konzervatívnejší a vyčkávací prístup k investičným stratégiám, bohatí Česi svoje investičné stratégie v posledných mesiacoch aktívne upravovali, či už v turbulentných trhoch videli príležitosť alebo aktívne riadili svoje portfólio na zmiernenie straty. Až 18 % klientov privátneho bankovníctva v Českej republike začalo tento rok viac investovať do progresívnych investičných nástrojov než vlani, zatiaľ čo Slováci sa im doslova vyhýbali. Naopak, až šesť z desiatich slovenských milionárov svoju investičnú stratégiu nemenilo, časť (12 %) začala svoje prostriedky presúvať do konzervatívnych nástrojov. Na oboch trhoch časť klientov presunula prostriedky tiež do nehnuteľností.



Slováci a Česi tiež častejšie hľadajú zaujímavé investičné príležitosti nielen v technológiách vo všeobecnosti, ale špecificky napríklad v oblasti umelej inteligencie.



Na Slovensku sú nálady a očakávania bohatých klientov optimistické. Až polovica z nich čaká minimálne pomalý ekonomický reštart, štyri percentá dokonca očakávajú rýchly návrat na stratené pozície. Stagnácie alebo ďalšieho poklesu sa obáva len štvrtina ľudí (27 %). Druhej vlny pandémie a uzatvorenia ekonomiky sa obáva dokonca až 90 % klientov.