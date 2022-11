Bohatí turisti sa do Česka zatiaľ nevracajú, turizmus čaká ďalší útlm

Praha 12. novembra (TASR) - Po dvoch sezónach útlmu prinieslo tohtoročné leto českých hoteliérom a zamestnancom v cestovnom ruchu aspoň na chvíľu pocit plných izieb a reštaurácií. V porovnaní s rekordným letom 2019 bolo to tohtoročné iba o 3 % slabšie. Na druhej strane, zahraniční turisti stále neprichádzali v takých číslach, na aké boli českí podnikatelia v službách zvyknutí v období pred pandémiou. Navyše, očakáva sa ďalší útlm. Informuje o tom server iDNES.cz.



Najmä v Prahe chýbalo v porovnaní tohtoročného leta a leta roku 2019 viac než pol milióna zahraničných hostí. To znamená štvrtinový výpadok návštevníkov z cudziny. Podobná situácia bola aj na českých horách.



Podľa prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií ČR Václava Stárka však tohtoročné leto stále znamenalo oživenie, aj keď sa cestovný ruch ešte nedostal na predkrízovú úroveň. Napríklad pražské 4-hviezdičkové hotely mali od januára do septembra priemernú obsadenosť 54 % oproti 78 % za rovnaké obdobie v roku 2019.



Vyprázdnenie hotelov zo strany zahraničnej klientely v období pandémie, ktorú do veľkej miery suplovali hostia z Česka, viedlo k zaujímavému javu. Počas pandémie si doprialo ubytovanie v najdrahšom segmente hotelových služieb výrazne viac Čechov, než to bolo bežné. Zatiaľ čo v roku 2019 si pobyt v 5-hviezdičkovom hoteli počas najväčšej sezóny rezervovalo zhruba 25.000 Čechov, počas leta 2020 to bolo už 51.000 a o rok neskôr 85.000. Tento rok sa spolu s návratom cudzincov začal počet Čechov v tejto ubytovacej kategórii znižovať.



To však neznamená, že by situáciu využila bežná stredne príjmová rodina. Hotely vyššej kategórie živia z pohľadu českej klientely najmä domáce firmy.



Napriek oživeniu počas leta sa však odborníci na turizmus zhodli, že obava z rastu cien prinúti ľudí opäť šetriť. "Obavy sú najmä v súvislosti s očakávaním počtu zahraničných turistov, pretože aj na nich dolieha inflácia," povedal riaditeľ zážitkového portálu Slevomat Ladislav Veselý. Hoteliéri aj tento rok, podobne ako počas pandémie, vo veľkom nadbiehali turistom nižšími cenami a aj na tržbách obchodníkov to bolo vidieť.



"Dnes stretnete v Prahe najmä veľa talianskych turistov. Aj v ich prípade však ide skôr o nízkonákladových hostí," povedal expert na cestovný ruch Stanislav Zíma. Podobne ako v minulosti chodili do Prahy mladí ľudia zo západnej Európy za lacným pivom, aj táto klientela je citlivá na cenu a nemá problém presunúť sa inde, ak tam bude lacnejšie.



Takáto situácia bráni pražským hoteliérom, aby do cien premietli až 30-percentné zvýšenie nákladov za energie a utvorili si finančný vankúš na horšie časy. O niečo lepšiu pozíciu budú mať podľa Zímu hotely v regiónoch, pri ktorých očakávaný výpadok cudzincov opäť nahradia Česi.