BoJ pokračovala tretí deň po sebe v nákupe 2- a 5-ročných dlhopisov

Tokio 30. decembra (TASR) - Japonská centrálna banka pokračuje v nákupe 2- a 5-ročných štátnych dlhopisov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bank of Japan (BoJ) v piatok podľa vlastného vyhlásenia využila program nákupu dlhopisov so splatnosťou 2 a 5 rokov tretí deň po sebe. Podľa expertov BoJ chce týmito nákupmi utlmiť špekulácie, že stojí pred obratom a začne sprísňovať svoju extrémne uvoľnenú menovú politiku.



BoJ realizuje nákupy dlhopisov so splatnosťou 2 a 5 rokov navyše k nákupom 10-ročných dlhopisov, ktorých výnosovú krivku kontroluje.



Výnosy japonských vládnych dlhopisov sa po aktuálnych nákupoch centrálnej banky dostali pod tlak. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov klesli z 0,45 % na 0,41 %.



Menová rada BoJ na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí 20. decembra prekvapila finančné trhy, keď rozšírila pásmo na pohyb výnosov 10-ročných japonských vládnych dlhopisov na 50 bázických bodov oboma smermi od cieľových 0 % z doterajších 25 bázických bodov. Trhy po celom svete to interpretovali ako strategický obrat politiky BoJ, čo podporilo ich volatilitu.



Zápisnica z decembrového zasadnutia však jasne ukázala, že BoJ nemá v úmysle začať sprísňovať svoju menovú politiku.