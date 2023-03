Boj proti inflácii v praxi: Za Lidl hovoria skutky

Bratislava 22. marca (OTS) - Diskont, ktorý drží svoje slovo a pomáha zákazníkom výhodnými cenami, to je Lidl. V priebehu posledných týždňov sa rozhodol zlacniť viac ako 150 výrobkov v snahe čo najviac tlmiť infláciu. Ako prvý reťazec na Slovensku ešte vo februári zlacnili cenu štvrťky masla v štandardnej ponuke pod dve eurá a znížil aj ceny olejov, syrov, smotany, šunky či párkov. A to rozhodne nie je všetko. Lidl, vedomý si svojej spoločenskej zodpovednosti, znížil ceny mnohých ďalších produktov.



Lidl podporuje a zapája sa do všetkých iniciatív, ktorých cieľom je ponúknuť zákazníkom čo najnižšie ceny. Už viac ako rok dôsledne dodržiava „Deklaráciu o prejave dobrej vôle vo veci udržania cenovej stability v prípade vybraných druhov základných potravín“ a dobrovoľne poskytne zákazníkom „Protiinflačnú garanciu“. Lidl vybral bezmála 50 produktov, pri ktorých sa zaviazal nezvýšiť cenu po dobu najbližších aspoň troch mesiacov. Dve tretiny zoznamu pochádzajú od slovenských dodávateľov a nachádzajú sa na ňom základné potraviny ako kaiserka, eidam, kyslá smotana, smotana na šľahanie, lístkové cesto, párky, šunky, jogurty, oleje, med a ďalšie. Všetky výhodné ponuky pritom platia rovnako vo všetkých 162 predajniach Lidla na Slovensku, bez výnimky.



„Napriek tomu, že inflácia sa týka aj nás a našich dodávateľov, rozhodli sme sa výrazne a dlhodobo znížiť ceny mnohých obľúbených produktov. Sme si totiž vedomí našej zodpovednosti, ktorá spočíva v ponúkaní kvalitných potravín za výhodné ceny našim zákazníkom,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidla zodpovedný za rezort nákupu, a dodal: „Ceny, za ktoré nakupujeme potraviny rastú oveľa výraznejšie než ceny potravín na pultoch. Inými slovami, na úkor vlastnej marže tlmíme infláciu, aby ju zákazníci pocítili čo najmenej. Veríme, že sa k nám pridajú aj výrobcovia a spoločne ochránime peňaženky Slovákov.“



Lidl ponúka najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu. Nie sú to prázdne slová, ale skutočnosť, na ktorej sa opakovane zhodli slovenskí zákazníci v prestížnej medzinárodnej ankete Best Buy. Diskont v nej už niekoľkokrát obhájil absolútne prvenstvo.