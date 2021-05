Boj proti plytvaniu potravinami

Bratislava / Pero 10. mája (OTS) - Piata edícia vzdelávacieho projektu, ktorý spoločnosť Whirlpool realizuje na viac ako 1 600 školách v Taliansku, Poľsku a na Slovensku.Spoločnosťuž po piaty rok spúšťa projekta opäť tak potvrdzuje svoj záväzok znižovať plytvanie potravinami v domácnostiach. Do vzdelávacieho projektu, ktorý učí o uvedomelej a udržateľnej spotrebe potravín, sazapojí. Vďaka súťaži Talent Kitchen sa tie najlepšie zážitky zo škôl dostanú na internet a organizácia Banco Alimentare Onlus dostane príspevok na podporu svojej činnosti.Zdravie našej planéty a celého ľudstva závisí aj od zníženia plytvania potravinami. V Taliansku sa v roku 2020 stále výrazne plytvá potravinami: podľa poslednej správy medzinárodného observatória odpadu Waste Watcher v koši skončilo „len“ 27 kg jedla na osobu, teda o 11,78 % menej než v roku 2019. Aj napriek klesajúcemu trendu ostáva ešte veľa práce, aby si všetci – a najmä nové generácie – uvedomili spoločenskú a environmentálnu hodnotu potravín a dôležitosť toho, aby sa nevyhadzovali.Práve dôležitosť týchto tém viedla slovenskú vládu k tomu, aby zvážila zaradenie projektu do povinných učebných osnov štátnych základných škôl.Spoločnosť Whirlpool v rámci tohto projektu naďalej plní svoj záväzok podporovať vzdelávanie v oblasti udržateľnosti, ktorý je v súlade s jej víziou neustálej snahy zlepšovať životy a domovy ľudí. Domáce spotrebiče sú pri konzervácii a príprave potravín nevyhnutné a každý rok prispievajú k znižovaniu plytvania potravinami tým, že zlepšujú ich prípravu a zároveň predlžujú ich životnosť.“ vyjadril sa, riaditeľ pre komunikáciu a firemnú povesť spoločnosti Whirlpool pre región EMEA.je vzdelávací projekt určený pre deti, ich rodiny a učiteľov, v ktorom sa dozvedia, aké dôležité je prikladať potravinám tú správnu hodnotu. Nová edícia projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá sa zameriava na, a zdôrazňuje niektoré systémové chyby spôsobujúce plytvanie potravinami a následne aj najlepšie postupy, ako plytvaniu predchádzať.Žiaci sa s pomocou učiteľov v priebehu školského roka postupne oboznamujú s piatimi stupňami dodávateľského reťazca a bližšie ich skúmajú:. Vydajú sa na cestu, na ktorej sa dozvedia, ako sa jedlo vyrába, prepravuje a spracúva, aké zdroje a práca sa pri tomto procese používajú a ako treba potraviny doma správne skladovať. Okrem toho si prehĺbia vedomosti o niektorých potravinách a ich výživových vlastnostiach.Vďaka projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá si deti osvoja metódy na „boj proti plytvaniu“, oboznámia sa s varením a kuchynským náradím, naučia sa deliť potraviny podľa sezónnosti a výživových hodnôt a tiež správne skladovať a opätovne používať potraviny podľa toho, aké technologické nástroje sú na to najvhodnejšie.Žiaci aj učitelia budú mať k dispozícii, ktorý tvorípre každého žiaka. Tieto materiály obsahujú niekoľko hravých aktivít a desatoro príkladného správania udržateľnej a uvedomelej spotreby, ktoré treba doma zaviesť do praxe. V rámci školy sa budú môcť triedy zapojiť do hry, hry na čas, v ktorej si žiaci bez plytvania zrekapitulujú potravinový dodávateľský reťazec v mene obehového hospodárstva.Na konci vzdelávacej cesty žiaci prehovoria na, ktorými sa neplytvá. Z detí sa stanú ozajstní bojovníci proti plytvaniu, premenia sa naa originálne, kreatívne a zábavne vysvetlia dôležitosť každodenných momentov spojených s potravinami a tiež spoločenského a environmentálneho povedomia v rámci spotreby. Trieda, ktorá zvíťazí, dostane ako cenu 2 000 € na školské pomôcky a triedy na druhom a treťom mieste dostanú po 1 000 € na školské pomôcky. Školy sa môžu zaregistrovať na adrese www.momentsnottobewasted.com , kde nájdu aj pravidlá a prihlášku na stiahnutie. Súťažné práce je potrebné poslať do 30. júna, čiže do konca školského roku.Spoločnosťna dôkaz svojho neustáleho záväzku dosahovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a posilňovať svoju podporu v boji proti plytvaniu, čím organizáciu podporí v jej aktivitách: záchrane prebytočného jedla a jeho redistribúcii na charitatívne účely.Ďalšie informácie o projekte Chvíle, ktorými sa neplytvá: www.momentsnottobewasted.com