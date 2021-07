BoJ revidovala odhad rastu ekonomiky

Tokio 16. júla (TASR) - Japonská centrálna banka (BoJ) v piatok revidovala smerom nadol svoju prognózu rastu domácej ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku, ale potvrdila zároveň, že smeruje k miernemu oživeniu. Zverejnila tiež detaily svojho prvého tzv. zeleného fondu, o ktorom informovala minulý mesiac.



Centrálna banka svoje kľúčové opatrenia na podporu ekonomiky nezmenila a potvrdila aj dlhodobý inflačný cieľ na úrovni 2 %, napriek tomu, že sa jej ho už roky nedarí dosiahnuť.



BoJ podľa očakávania ponechala kľúčový úrok na úrovni -0,1 % a cieľ pre výnosy z 10-ročných dlhopisov na úrovni 0 %.



Banka vo svojej štvrťročnej správe uviedla, že japonská ekonomika v aktuálnom fiškálnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2022, vzrastie o 3,8 % namiesto o 4 % v predchádzajúcej predpovedi „v dôsledku negatívneho vplyvu ochorenia COVID-19“.



Prognózu rastu v ďalšom finančnom roku do konca marca 2023 však, naopak, zlepšila na 2,7 % z 2,4 %, keďže vplyv pandémie postupne ustupuje v dôsledku pokroku pri očkovaní.



Upozornila však, že „výhľad zostáva veľmi neistý pre neistotu v súvislosti s pandémiou“.



Banka zároveň zvýšila odhad inflácie v súčasnom roku na 0,6 % z 0,1 % „najmä pre vyššie ceny energií“.



Minulý mesiac centrálna banka oznámila plán na svoj prvý investičný fond zameraný na riešenie klimatických zmien, pretože vláda pracuje na svojom novom cieli dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



BoJ v rámci tejto schémy ponúkne bankám dlhodobé pôžičky s nulovým úrokom, a to do konca marca 2031.



Program, ktorý sa pravdepodobne začne tento rok a má trvať do konca marca 2031, bude nástupcom existujúceho programu zameraného na všeobecnejšiu podporu hospodárskeho rastu.



„Aj keď Japonsko už má špecifické vládne opatrenia na zvýšenie investícií do ekologických iniciatív, bude to predstavovať prvé konkrétne kroky, ktoré BoJ podniká na aktívnu podporu a riešenie zmeny podnebia,“ uviedla v komentári Naoja Ošikubo, hlavná ekonómka SuMi TRUST.



BOJ ponúkne bankám prostriedky na ekologické pôžičky a pôžičky spojené s udržateľnosťou, ako aj investície do zelených dlhopisov a dlhopisov spojených s udržateľnosťou.



Centrálna banka dodala, že nebude vyplácať žiadne úrokové stimuly bankám, ktoré využijú tento systém.