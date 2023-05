BoJ ukončí kontrolu výnosovej krivky, keď dosiahne svoj inflačný cieľ

Tokio 9. mája (TASR) - Japonská centrálna banka (BoJ) ukončí politiku kontroly výnosovej krivky a potom začne zmenšovať svoju bilanciu, až keď sa zlepšia vyhliadky na udržateľné dosiahnutie svojho dvojpercentného inflačného cieľa. V utorok to povedal guvernér BoJ Kazuo Ueda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ueda v japonskom parlamente uviedol, že domáca ekonomika sa oživuje a inflačné očakávania zostávajú vysoké. "Vidíme pozitívne signály, pokiaľ ide o inflačný trend vrátane inflačných očakávaní," uviedol Ueda. "Keď budeme predpokladať, že sa inflácia bude udržateľne a stabilne držať na dvojpercentnej cieľovej úrovni, ukončíme kontrolu výnosovej krivky, a potom prejdeme k zmenšovaniu bilancie."



Ueda však varoval, že výhľad ohrozuje viacero neistôt, napríklad či bude aktuálny silný rast miezd pokračovať a či sa rozšíri aj na menšie firmy.



BoJ v rámci kontroly výnosovej krivky stanovila krátkodobú cieľovú úrokovú sadzbu na úrovni -0,1 % a drží výnosy 10-ročných dlhopisov okolo nuly. To je súčasťou jej stratégie na trvalé dosiahnutie inflačného cieľa.



Keďže inflácia sa aktuálne pohybuje nad cieľovými 2 %, na trhoch sa špekuluje, že BoJ čoskoro začne postupne ukončovať kontrolu výnosovej krivky, ktorá je často kritizovaná za to, že deformuje trhové ceny a znižuje zisky bánk.



Ueda opakovane vylúčil okamžité zvýšenie úrokových sadzieb. Aktuálne zrýchlenie inflácie totiž podľa neho spôsobil predovšetkým nárast dovozných nákladov, nie silný domáci dopyt.



Menová rada BoJ však apríli, teda hneď na prvom zasadnutí, odkedy sa Ueda stal guvernérom, zo svojho vyhlásenia odstránila usmernenie, podľa ktorého ponechá úrokové sadzby na "súčasnej alebo nižšej úrovni". Zároveň oznámila plán prehodnotiť doterajšie kroky v oblasti menovej politiky, čím položila základy postupného ukončenia masívneho stimulačného programu, ktorý spustil Uedov predchodca.