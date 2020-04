Japonská centrálna banka úroky nezmenila, ale zvýšila stimuly

Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) v pondelok zvýšila svoj program stimulov, už druhý mesiac po sebe, aby podporila ekonomiku v čase pandémie nového koronavírusu. Zároveň ponechala kľúčový úrok nezmenený, ale znížila odhad rastu hospodárstva.



Menový výbor BoJ sa v pondelok jednomyseľne rozhodol zvýšiť strop pre nákup štátnych a podnikových dlhopisov.



Centrálna banka uviedla, že prejde na neobmedzený nákup štátnych dlhopisov a viac ako zdvojnásobí svoju kapacitu na nákup podnikových dlhopisov a komerčných cenných papierov, keďže krajina zápasí s dôsledkami pandémie.



Oznámenie BoJ prichádza v čase, keď sa centrálne banky na celom svete vracajú k mimoriadnym opatreniam na podporu ekonomík, ktoré ničia dlhodobé blokády zamerané na zastavenie šírenia vírusu.



BoJ zároveň ponechala úrokovú sadzbu na úrovni -0,1 % pri bežných účtoch, ktoré majú komerčné finančné inštitúcie v centrálnej banke. A výbor tiež potvrdil svoj cieľ udržať úroky z 10-ročných japonských štátnych dlhopisov blízko nuly.



V pravidelnej kvartálnej ekonomickej správe banka tiež revidovala prognózy rastu tretej najväčšej ekonomiky sveta.



V súčasnom fiškálnom roku 2020/21 (do konca marca 2021) najnovšie predpokladá, že sa ekonomika zníži o 3 ž 5 %. V predchádzajúcom odhade pritom ešte počítala s jej rastom o 0,8 - 1,1 %.



Podľa odhadu BoJ v prvých troch mesiacoch roka klesol výkon ekonomiky medzikvartálne o 0,1 - 0,4 % namiesto pôvodne očakávaného rastu o 0,8-0,9 %.



Banka ale zlepšila prognózu pre ďalší fiškálny rok do konca marca 2022 a teraz odhaduje, že ekonomika vzrastie o 2,8 až 3,9 % namiesto o 1 až 1,3 %. percenta.



Pokiaľ ide o inflačný výhľad v aktuálnom fiškálnom roku, banka ho znížila na -0,7 až -0,3 % z 1 až 1,1 %.



„Japonská ekonomika je v čoraz vážnejšej situácii v dôsledku šírenia nového koronavírusu doma aj v zahraničí,“ uviedla banka vo svojom vyhlásení.