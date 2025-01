Bojkot chorvátskych spotrebiteľov výrazne znížil tržby v obchodoch

Záhreb 24. januára (TASR) - Tržby v chorvátskych obchodoch zaznamenali v piatok prudký pokles po tom, ako spotrebiteľská platforma vyzvala Chorvátov, aby na protest proti rastúcim cenám potravín a celkovo vysokej inflácii v tento deň obchody bojkotovali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na bojkot vyzvala platforma "Halo, inspektore" s tým, aby spotrebitelia v piatok "nič nekupovali". Mnohí to podporili a obchody do 11.00 h SEČ vydali približne o 40 % pokladničných blokov menej než v predchádzajúci piatok (17. 1). Počet návštevníkov v obchodoch klesol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 47 %.



Výrazný pokles počtu ľudí v obchodoch potvrdil aj redaktor z AFP. Ako povedal, okolo poludnia bolo v supermarkete v centre Záhrebu iba pár ľudí. Bežne je v tomto období obchod plný. Rovnaké zábery priniesli médiá aj z ďalších obchodov naprieč Chorvátskom. "Maloobchody to síce finančne výrazne nezasiahne, je to však symbolický odkaz, že toto zdražovanie by sa už malo skončiť," povedal pre AFP barman zo Záhrebu Danko Horvat.



Spotrebiteľské skupiny uviedli, že s reakciou ľudí sú spokojné. Ako povedal Josip Kelemen z platformy "Halo, inspektore," ktorá na bojkot vyzvala, ľudia sa cítia podvedení. "Dokonca aj bohatší nás podporili. Aj oni majú rovnaký pocit," povedal Kelemen. Bojkot podporili aj opozičné strany, odborové organizácie, niektoré miestne celebrity a aj dvaja ministri.



Medziročná harmonizovaná miera inflácie dosiahla v Chorvátsku v decembri 4,5 %. To je najvyššia miera spomedzi štátov eurozóny, v rámci ktorej inflácia dosiahla v decembri 2,4 %. Spotrebiteľské skupiny pritom poukazujú najmä na to, že ceny sa zvýšili po vstupe Chorvátska do eurozóny v januári 2023 a odvtedy pokračujú v raste.