Bojnice chcú urobiť časť rekonštrukcie južnej vetvy námestia

Bojnice 5. septembra (TASR) - Samospráva Bojníc plánuje v tomto roku urobiť časť rekonštrukcie južnej vetvy Hurbanovho námestia, dokončiť ju chce v budúcom roku. Pripraviť musí ešte projekty a získať povolenia.



Výdavky na rekonštrukciu centra znížila radnica o približne 340.000 eur v rámci štvrtej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci. "Zreálnil sa výpočet, ktorý môže mesto v tomto roku preinvestovať na Hurbanovom námestí," vysvetlil predseda komisie výstavby, dopravy a územného plánovania Michal Lekýr.



Mesto podľa neho disponuje platným stavebným povolením, projekt je z roku 2009 a už nevyhovuje súčasným normám. "Všetko závisí od toho, do akej miery sa nám podarí zosúladiť požadovaný stav s projektovou dokumentáciou. Preto sme vlastne znížili dosahy na rozpočet, lebo v tomto roku mesto nestihne vyčerpať viac finančných prostriedkov," ozrejmil.



Samospráva bude musieť pri rekonštrukcii rešpektovať vizuál a povrchy strany námestia, ktorá je už zrekonštruovaná. Na námestí sa zmení i tok dopravy. "V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá ako prvé bude riešiť vylúčenie tranzitnej dopravy z námestia. Najskôr teda musíme vyriešiť upokojenie dopravy, aby neprekážala počas výstavby. Následne, ako bude tento projekt schválený, sa takisto pripraví aj projektová dokumentácia pre dočasné uzatvorenie pruhov počas prác," priblížil Lekýr.



Rekonštrukcia bude podľa neho pokračovať vybudovaním chodníka, zelenými záhonmi, lavičkami či fontánkami na pitie. "Bude sa rekonštruovať aj priestor pred kostolom. Projekt bude končiť rekonštrukciou cesty," doplnil.



Predseda stavebnej komisie deklaroval, že mesto chce s prácami začať čo najskôr, ako mu to umožnia stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov, dopravnej polície i hasičov. "Smerovať ho budeme tak, aby sme ho dokázali za 12 mesiacov zrealizovať. Všetko závisí od toho, ako budú pokračovať práce," dodal.



Otvorenou zostáva otázka realizácie projektu moderných technológií v centre mesta, ktoré riešia parkovací systém, verejné osvetlenie, kamerový systém a inteligentné priechody pre chodcov. Mestskí poslanci v rámci štvrtej úpravy schválili zvýšenie prostriedkov o 762.000 eur na investíciu v hodnote 1,7 milióna eur v zmysle zmluvy o dielo, časť zdrojov by chcela radnica zabezpečiť z úveru od Environmentálneho fondu. Problematický je termín ukončenia projektu.