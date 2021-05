Bojnice dlhovali ku koncu minulého roka viac ako 1,2 milióna eur

Bojnice 27. mája (TASR) - Mesto Bojnice ku koncu minulého roka dlhovalo 1.280.215,59 eura. Celková úverová zadlženosť mesta bola na úrovni 14,73 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2020, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



Po odpočítaní úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 663.132,59 eura, ktorý sa do dlhu nepočíta, mesto dlhovalo k 31. decembru 2020 sumu vo výške 617.083 eur.



Mesto eviduje tri investičné úvery, dva z nich splatí ešte v tomto roku. Rovnako vlani prijalo návratnú finančnú pomoc vo výške viac ako 139.000 eur od Ministerstva financií SR na vykrytie výpadku príjmov podielovej dane.



Celkové príjmy mesta dosiahli v minulom roku 6.154.334 eur, jeho celkové výdavky boli vo výške 5.804.589 eur. Samospráva tak ukončila hospodárenie s prebytkom vo výške 349.744 eur. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov presunie do rezervného fondu 283.879,51 eura.



"Mesto Bojnice hospodárilo opatrne, keďže zaznamenalo pokles príjmov na základe toho, že celú republiku zasiahla pandémia nového koronavírusu. Zaznamenali sme výpadok vo všetkých druhoch daní, ktoré mesto vyrubuje," načrtla Klaudia Bartková, poverená vedením finančného oddelenia Mestského úradu v Bojniciach.



Na druhej strane sa samospráva podľa nej snažila šetriť aj na strane výdavkov. "Z dôvodu pandémie sa nám zvýšili výdavky, ale mesto neinvestovalo do kapitálových výdavkov. Odzrkadlilo sa to v plnení rozpočtu tejto kapitoly, ktorá bola na úrovni iba 4,84 percenta," dodala.