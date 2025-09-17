< sekcia Ekonomika
Bojnická nemocnica pokračuje v rekonštrukcii časti hlavnej budovy
Modernizáciou prejdú i vnútorné priestory tamojších oddelení.
Autor TASR
Bojnice 17. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pokračuje v rekonštrukcii časti hlavnej budovy - monobloku A. Modernizáciou prejdú i vnútorné priestory tamojších oddelení. Práce nemocnica financuje z príspevku Plánu obnovy a odolnosti SR. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Rekonštrukcia monobloku A - časti AE, ktorú realizuje vybraný zhotoviteľ, zahŕňa zateplenie budovy, výmenu okien a rekonštrukciu strechy s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy, a tým aj prevádzkové náklady, spresnila nemocnica.
Zdravotnícke zariadenie pristúpi i k rekonštrukcii interiéru. „Po novom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny na prízemí chystáme nové oddelenia - traumatologické, chirurgické a urologické oddelenie, nové priestory získa aj pôrodnica,“ priblížila nemocnica.
Cieľom rekonštrukcie na prvom až treťom nadzemnom podlaží je vytvorenie čo najväčšieho počtu dvojlôžkových izieb spojených spoločnou kúpeľňou a toaletou, jednej izolačnej izby, vyšetrovne, pracoviska sestier a lekárov a k tomu prislúchajúceho prevádzkového zázemia oddelenia a zázemia personálu. Na štvrtom nadzemnom podlaží, v pôrodnici, vznikne návštevná miestnosť, zázemie pre matky a miestnosť na prípravu a čistenie fliaš.
„Vybudovaním nových priestorov jednotlivých oddelení sa zníži kapacita lôžok oproti existujúcemu stavu, avšak pôvodný stav bol nevyhovujúci z hľadiska minimálnych priestorových a hygienických požiadaviek pre jedno lôžko. Novými priestormi sa docieli splnenie požiadaviek na prevádzkové vybavenie, čo sa týka pacientov aj personálu,“ ozrejmila pred časom nemocnica.
Dodávateľom rekonštrukcie vnútorných priestorov časti monobloku bude spoločnosť Xenex so sídlom v Žiline, náklady na zabezpečenie prác sú v zmysle zmluvy o dielo 3.195.366,10 eura. Zmluva nadobudla účinnosť začiatkom septembra.
