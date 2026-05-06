< sekcia Ekonomika
Bolt: Pre vodičov je kľúčová flexibilita, nie klasický pracovný pomer
Bolt je európska technologická platforma zdieľanej mobility, ktorá pôsobí vo viac než 50 krajinách a 850 mestách sveta.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Pre vodičov Boltu na Slovensku je pri rozhodovaní kľúčová možnosť slobodne si organizovať vlastný čas. Flexibilitu ako hlavný dôvod spolupráce s platformou uviedlo približne 74 % respondentov. Aj na Slovensku ide o najsilnejší motív, prečo sa vodiči rozhodujú takto poskytovať svoje služby. Ukázal to prieskum medzi jeho vodičmi platformy, do ktorého sa na Slovensku zapojilo 612 respondentov, informoval PR manažér spoločnosti Bolt pre Českú republiku a Slovensko Jan Huk.
V prieskume 27 % vodičov uviedlo, že majú popri jazdení plný pracovný úväzok, 12 % má jednu alebo viac brigád, 14 % riadi vlastný podnik alebo podniká, 10 % je na dôchodku a 2 % navštevujú školu alebo univerzitu. Dáta podľa spoločnosti potvrdzujú, že nejde o jednotnú skupinu ľudí s rovnakým pracovným režimom, ale o rôznorodé spektrum vodičov, pre ktorých je možnosť flexibilne si organizovať čas zásadná.
Citlivosť tejto témy vo vzťahu k pripravovanej regulácii podľa Boltu potvrdzuje aj ďalšie zistenie. Pri otázke, ako by ich ochotu využívať platformu ovplyvnilo zavedenie pevne stanovených hodín online, odpovedalo 57 % vodičov, že by služby využívali menej. Naopak len 6 % povedalo, že by platformu využívali viac. Dáta tak naznačujú, že pevne určený pracovný režim by mohol zásadne oslabiť atraktivitu platformovej práce pre veľkú časť vodičov.
„Názory vodičov sú pre nás kľúčové. Bolt spolupracuje so samostatne zárobkovo činnými vodičmi od svojho vzniku a za viac ako desať rokov pôsobenia na trhu sa tento model osvedčil ako fungujúci pre vodičov aj cestujúcich,“ uviedol generálny manažér Boltu pre Slovensko Jan Uhlíř.
Sloboda rozhodovať, kedy a koľko pracujú, je podľa neho prirodzenou súčasťou tohto modelu a ich spätná väzba je konzistentná a jednoznačná - flexibilita je pre nich nenahraditeľná. „Ak by ju nahradili pevne stanovené pracovné hodiny, veľká časť z nich by svoju aktivitu na platforme obmedzila. Aj preto je dôležité, aby budúce pravidlá vychádzali z reálnej praxe a zo skúseností ľudí, ktorých sa budú týkať najviac,“ dodal Uhlíř.
Prieskum zároveň ukázal, že pre 41 % opýtaných vodičov zdieľaná doprava nie je hlavným zdrojom príjmu, čo potvrdzuje, že mnohí z nich využívajú platformu ako flexibilnú formu zárobku popri iných pracovných či životných záväzkoch. Pre 59 % vodičov je jazdenie cez platformu naopak hlavným zdrojom príjmu.
Bolt je európska technologická platforma zdieľanej mobility, ktorá pôsobí vo viac než 50 krajinách a 850 mestách sveta. Poskytuje služby v oblasti prepravy osôb, zdieľaných kolobežiek, bicyklov aj áut viac než 200 miliónom zákazníkov. Platformu Bolt využíva viac ako 4,5 milióna partnerských vodičov. Cieľom spoločnosti je urýchliť prechod od vlastníctva áut k zdieľanej mobilite a ponúknuť lepšie alternatívy pre rôzne každodenné potreby.
V prieskume 27 % vodičov uviedlo, že majú popri jazdení plný pracovný úväzok, 12 % má jednu alebo viac brigád, 14 % riadi vlastný podnik alebo podniká, 10 % je na dôchodku a 2 % navštevujú školu alebo univerzitu. Dáta podľa spoločnosti potvrdzujú, že nejde o jednotnú skupinu ľudí s rovnakým pracovným režimom, ale o rôznorodé spektrum vodičov, pre ktorých je možnosť flexibilne si organizovať čas zásadná.
Citlivosť tejto témy vo vzťahu k pripravovanej regulácii podľa Boltu potvrdzuje aj ďalšie zistenie. Pri otázke, ako by ich ochotu využívať platformu ovplyvnilo zavedenie pevne stanovených hodín online, odpovedalo 57 % vodičov, že by služby využívali menej. Naopak len 6 % povedalo, že by platformu využívali viac. Dáta tak naznačujú, že pevne určený pracovný režim by mohol zásadne oslabiť atraktivitu platformovej práce pre veľkú časť vodičov.
„Názory vodičov sú pre nás kľúčové. Bolt spolupracuje so samostatne zárobkovo činnými vodičmi od svojho vzniku a za viac ako desať rokov pôsobenia na trhu sa tento model osvedčil ako fungujúci pre vodičov aj cestujúcich,“ uviedol generálny manažér Boltu pre Slovensko Jan Uhlíř.
Sloboda rozhodovať, kedy a koľko pracujú, je podľa neho prirodzenou súčasťou tohto modelu a ich spätná väzba je konzistentná a jednoznačná - flexibilita je pre nich nenahraditeľná. „Ak by ju nahradili pevne stanovené pracovné hodiny, veľká časť z nich by svoju aktivitu na platforme obmedzila. Aj preto je dôležité, aby budúce pravidlá vychádzali z reálnej praxe a zo skúseností ľudí, ktorých sa budú týkať najviac,“ dodal Uhlíř.
Prieskum zároveň ukázal, že pre 41 % opýtaných vodičov zdieľaná doprava nie je hlavným zdrojom príjmu, čo potvrdzuje, že mnohí z nich využívajú platformu ako flexibilnú formu zárobku popri iných pracovných či životných záväzkoch. Pre 59 % vodičov je jazdenie cez platformu naopak hlavným zdrojom príjmu.
Bolt je európska technologická platforma zdieľanej mobility, ktorá pôsobí vo viac než 50 krajinách a 850 mestách sveta. Poskytuje služby v oblasti prepravy osôb, zdieľaných kolobežiek, bicyklov aj áut viac než 200 miliónom zákazníkov. Platformu Bolt využíva viac ako 4,5 milióna partnerských vodičov. Cieľom spoločnosti je urýchliť prechod od vlastníctva áut k zdieľanej mobilite a ponúknuť lepšie alternatívy pre rôzne každodenné potreby.