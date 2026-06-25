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Bolt usporiadal prvé Driver fórum
Vodiči hovoria, že flexibilita je kľúčová.
Autor OTS
Bratislava, 25. júna (OTS) – Bolt zorganizoval svoje prvé Driver fórum v Bratislave a stretol sa osobne s dvadsiatimi partnerskými vodičmi z celého Slovenska. Cieľom bolo zistiť, čo vodičov pri poskytovaní služieb cez platformu skutočne trápi a čo naopak oceňujú – od zárobkov a bezpečnosti až po formu spolupráce, ktorú by si sami želali. Na jednom sa zhodli všetci: na slobode zvoliť si, kedy pracujú.
Na stretnutí sa zúčastnili príležitostní partnerskí vodiči, partnerskí vodiči na plný úväzok aj vodiči pracujúci pod flotilami. Diskusia sa dotkla širokého spektra tém – od bezpečnosti pri nástupe a výstupe cestujúcich na rušných miestach, ako sú nákupné centrá Nivy alebo Eurovea v Bratislave, cez citlivosť hodnotení voči okolnostiam mimo kontroly vodičov, až po technické aspekty aplikácie, ako je presnosť navigácie či kvalita zákazníckej podpory, kde vodiči dávali najavo, že očakávajú zlepšenie.
Partnerskí vodiči tiež ocenili bezpečnostné funkcie v aplikácii, napríklad nahrávanie zvuku počas jazdy – aj tí, ktorí ich nikdy nevyužili, uviedli, že samotné vedomie o ich existencií im dodáva pocit bezpečia. Ďalšie témy zahrnuli možnú kategóriu pre slovensky hovoriacich partnerských vodičov, prepravu osôb na vozíku, jazykové kurzy pre zahraničných vodičov a otázky súvisiace s autonómnymi vozidlami.
Výrazne rezonovala aj téma zárobkov a cien. Diskusia o výške zárobkov bola miestami búrlivá. Partnerskí vodiči však privítali nové zobrazenie čistej ceny jazdy v aplikácii – teda sumy, ktorú za jazdu skutočne dostanú, ešte predtým, než sa rozhodnú ju prijať. Pozitívne reagovali aj na partnerské zľavové ponuky znižujúce ich prevádzkové náklady – napríklad spoluprácu so Slovnaftom alebo O2 – a na stretnutí navrhli ďalšie podobné partnerstvá.
„Stretnutia ako toto sú určite fajn. Je príjemné mať čas od času možnosť prediskutovať, čo vodičov páli,“ povedal Juraj, jeden zo zúčastnených vodičov.
Bez ohľadu na to, či ide o príležitostných vodičov, vodičov, ktorí jazdia celý deň, alebo vodičov pod flotilou, všetci sa zhodli v jednom. Na otázku, ako by reagovali na zavedenie pevne stanovenej pracovnej doby alebo klasického zamestnaneckého pomeru, odpovedali rovnako: svoju aktivitu na platforme by obmedzili, alebo by s ňou rovno skončili.
„Pre mňa je hlavne dôležité, že to môže byť flexibilné – to je na tom to úžasné,“ hovorí Igor, ktorý si jazdením privyrába k dôchodku. Juraj dodáva: „Okrem flexibility je hlavný dôvod, prečo jazdím cez Bolt, jednoducho to, že s ním mám vyšší dopyt, viac cestujúcich.“
Nedávny prieskum Boltu medzi 612 partnerskými vodičmi na Slovensku priniesol podobný obraz: 74 % z nich uviedlo flexibilitu ako hlavný dôvod spoluprace s platformou a 57 % by jazdilo menej, keby boli zavedené pevné hodiny – viac by jazdilo len 6 % opýtaných.
Spätná väzba z Driver fóra potvrdzuje to, čo vidíme v dátach: sloboda rozhodovať, kedy a koľko pracujú, je pre partnerských vodičov kľúčová a nenahraditeľná. Taxikárske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu samostatnej zárobkovej činnosti – a práve túto slobodu si partnerskí vodiči nechcú nechať vziať. Preto je dôležité, aby budúce pravidlá pre platformovú prácu vychádzali z reálnej praxe ľudí, ktorých sa budú týkať najviac,“ hovorí Jan Uhlíř, generálny manažér spoločnosti Bolt pre Slovensko.
V podobných stretnutiach Bolt plánuje pokračovať a priebežne zbierať spätnú väzbu priamo od partnerských vodičov.
Na stretnutí sa zúčastnili príležitostní partnerskí vodiči, partnerskí vodiči na plný úväzok aj vodiči pracujúci pod flotilami. Diskusia sa dotkla širokého spektra tém – od bezpečnosti pri nástupe a výstupe cestujúcich na rušných miestach, ako sú nákupné centrá Nivy alebo Eurovea v Bratislave, cez citlivosť hodnotení voči okolnostiam mimo kontroly vodičov, až po technické aspekty aplikácie, ako je presnosť navigácie či kvalita zákazníckej podpory, kde vodiči dávali najavo, že očakávajú zlepšenie.
Partnerskí vodiči tiež ocenili bezpečnostné funkcie v aplikácii, napríklad nahrávanie zvuku počas jazdy – aj tí, ktorí ich nikdy nevyužili, uviedli, že samotné vedomie o ich existencií im dodáva pocit bezpečia. Ďalšie témy zahrnuli možnú kategóriu pre slovensky hovoriacich partnerských vodičov, prepravu osôb na vozíku, jazykové kurzy pre zahraničných vodičov a otázky súvisiace s autonómnymi vozidlami.
Výrazne rezonovala aj téma zárobkov a cien. Diskusia o výške zárobkov bola miestami búrlivá. Partnerskí vodiči však privítali nové zobrazenie čistej ceny jazdy v aplikácii – teda sumy, ktorú za jazdu skutočne dostanú, ešte predtým, než sa rozhodnú ju prijať. Pozitívne reagovali aj na partnerské zľavové ponuky znižujúce ich prevádzkové náklady – napríklad spoluprácu so Slovnaftom alebo O2 – a na stretnutí navrhli ďalšie podobné partnerstvá.
„Stretnutia ako toto sú určite fajn. Je príjemné mať čas od času možnosť prediskutovať, čo vodičov páli,“ povedal Juraj, jeden zo zúčastnených vodičov.
Bez ohľadu na to, či ide o príležitostných vodičov, vodičov, ktorí jazdia celý deň, alebo vodičov pod flotilou, všetci sa zhodli v jednom. Na otázku, ako by reagovali na zavedenie pevne stanovenej pracovnej doby alebo klasického zamestnaneckého pomeru, odpovedali rovnako: svoju aktivitu na platforme by obmedzili, alebo by s ňou rovno skončili.
„Pre mňa je hlavne dôležité, že to môže byť flexibilné – to je na tom to úžasné,“ hovorí Igor, ktorý si jazdením privyrába k dôchodku. Juraj dodáva: „Okrem flexibility je hlavný dôvod, prečo jazdím cez Bolt, jednoducho to, že s ním mám vyšší dopyt, viac cestujúcich.“
Nedávny prieskum Boltu medzi 612 partnerskými vodičmi na Slovensku priniesol podobný obraz: 74 % z nich uviedlo flexibilitu ako hlavný dôvod spoluprace s platformou a 57 % by jazdilo menej, keby boli zavedené pevné hodiny – viac by jazdilo len 6 % opýtaných.
Spätná väzba z Driver fóra potvrdzuje to, čo vidíme v dátach: sloboda rozhodovať, kedy a koľko pracujú, je pre partnerských vodičov kľúčová a nenahraditeľná. Taxikárske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu samostatnej zárobkovej činnosti – a práve túto slobodu si partnerskí vodiči nechcú nechať vziať. Preto je dôležité, aby budúce pravidlá pre platformovú prácu vychádzali z reálnej praxe ľudí, ktorých sa budú týkať najviac,“ hovorí Jan Uhlíř, generálny manažér spoločnosti Bolt pre Slovensko.
V podobných stretnutiach Bolt plánuje pokračovať a priebežne zbierať spätnú väzbu priamo od partnerských vodičov.
O spoločnosti Bolt
Bolt je európska technologická platforma zdieľanej mobility, ktorá pôsobí vo viac než 50 krajinách a 850 mestách sveta. Poskytuje služby v oblasti prepravy osôb, zdieľaných kolobežiek a bicyklov aj carsharingu viac než 200 miliónom zákazníkov. Platformu Bolt využíva viac ako 4,5 milióna partnerských vodičov. Cieľom spoločnosti je urýchliť prechod od vlastníctva áut k zdieľanej mobilite a ponúknuť lepšie alternatívy pre rôzne každodenné potreby.
Bolt je európska technologická platforma zdieľanej mobility, ktorá pôsobí vo viac než 50 krajinách a 850 mestách sveta. Poskytuje služby v oblasti prepravy osôb, zdieľaných kolobežiek a bicyklov aj carsharingu viac než 200 miliónom zákazníkov. Platformu Bolt využíva viac ako 4,5 milióna partnerských vodičov. Cieľom spoločnosti je urýchliť prechod od vlastníctva áut k zdieľanej mobilite a ponúknuť lepšie alternatívy pre rôzne každodenné potreby.