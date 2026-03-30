Bolt zatiaľ nepocítil zásadný vplyv protestu vodičov
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Platforma Bolt funguje v pondelok v zásade v štandardnom režime. Podľa aktuálnych dát zatiaľ nezaznamenala zásadný vplyv avizovaného protestu partnerských vodičov na celkové fungovanie služby. Ako TASR informoval Jan Huk z Boltu, ak sa objavia výkyvy v dostupnosti, v niektorých prípadoch môžu súvisieť aj s objednávkami, ktoré zjavne nezodpovedajú skutočnému zákazníckemu dopytu a môžu umelo ovplyvňovať dostupnosť služby.
„Dbáme na to, aby platforma zostala férovým a vyváženým prostredím pre používateľov aj vodičov. Ak identifikujeme konanie, ktoré je v rozpore s týmito princípmi, preverujeme ho a môžeme prijať primerané opatrenia,“ uviedol Huk.
Zároveň podľa neho rešpektujú právo partnerských vodičov vyjadriť svoj názor a slobodne sa rozhodnúť, kedy chcú byť na platforme aktívni a kedy prípadne zostanú off-line. „Práve táto flexibilita je jedným zo základných princípov fungovania platformy Bolt. Možnosť slobodne si organizovať svoj čas je jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia s platformami tohto typu spolupracujú,“ dodal Huk.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v súvislosti s taxislužbami povedal, že je na strane občana, a podľa neho by mala byť aj vláda a parlament. „Na ministerstve robíme všetko pre to, aby sme zdravým spôsobom zaregulovali taxislužby,“ povedal s tým, že odstránili diskrimináciu, aby taxikári na Slovensku mohli jazdiť iba so slovenskými evidenčnými číslami vozidiel. Taxikár so slovenským číslom má podľa neho povinnosti, napríklad ako často chodiť na technickú kontrolu, čo taxikári s cudzími číslami nemali.
„Viem, že v parlamente v krátkom čase bude predložený poslanecký návrh, pretože som ho videl, ktorý má tiež za cieľ lepším spôsobom regulovať výkon taxislužby. Je to orientované proklientsky, pre občana, nie pre vodiča taxislužby, ale zrovnoprávňuje ich to, aby slovenský či zahraničný pracovník mali rovnaké podmienky, ktoré musia splniť, aby taxi mohli viesť,“ uviedol Ráž. Viac k tomu nechcel povedať, keďže to nie je z dielne ministerstva dopravy, ale ministerstva vnútra.
Skupina vodičov taxislužieb spolupracujúcich s platformou Bolt oznámila na pondelok 30. marca celoslovenský protest. Dôvodom je podľa nich dlhodobá nespokojnosť s odmenami, výškou provízií digitálnych platforiem a pracovnými podmienkami. Vodiči plánovali koordinovanú akciu v krajských mestách, počas celého dňa mali mať vypnutú aplikáciu Bolt a nemali prijímať objednávky. Chceli tak upozorniť na situáciu vodičov pracujúcich cez digitálne platformy. V otvorenom liste verejnosti a vláde vodiči navrhli úpravu zákona o taxislužbách a vzniesli viaceré požiadavky na zmenu pravidiel.
