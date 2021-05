Bombardier očakáva rast tržieb z predaja lietadiel takmer o pätinu

Montreal 3. mája (TASR) - Kanadská spoločnosť Bombardier očakáva, že za 1. kvartál vzrastú jej tržby v oblasti firemných lietadiel takmer o pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť v pondelok uviedla, že za prvé tri mesiace roka počíta s tržbami na úrovni 1,3 miliardy USD (1,08 miliardy eur). Ak sa odhad firmy potvrdí, bude to znamenať medziročný rast o 18 %.



Spoločnosť so sídlom v Montreale okrem toho predbežne informovala, že za 1. kvartál dodala 26 lietadiel. Zároveň naďalej počíta s celoročnými dodávkami na úrovni 110 až 120 strojov.



Na porovnanie, v roku 2020 dodala zákazníkom 114 firemných lietadiel. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 20 %. Výsledky za 1. štvrťrok zverejní Bombardier vo štvrtok 6. mája.