BONARD: Podiel nájomných bytov v SR je 7%, neobsadených je veľmi nízka
Priemer Európskej únie je 32 % a v Nemecku až 53 %.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - V nájomných bytoch na Slovensku v súčasnosti býva približne 7 % obyvateľstva, zatiaľ čo priemer Európskej únie je 32 % a v Nemecku až 53 %. Napriek nízkemu podielu nájomných bytov zostáva miera ich neobsadenosti v SR veľmi nízka, na úrovni 4 až 7 %. To naznačuje, že vysoké ceny bývania robia vlastníctvo nehnuteľností čoraz menej dostupným nielen na bývanie, ale aj ako investíciu určenú na prenájom. Informovala o tom v stredu dátová spoločnosť BONARD, ktorá zorganizovala v Bratislave konferenciu o privátnom nájomnom bývaní Rented Residential Summit 2026.
Na podujatí sa stretlo viac ako 100 investorov, developerov, operátorov, bánk a zástupcov miest, ktorí postupne formujú trh privátneho nájomného bývania vrátane tzv. build-to-rent, študentského bývania a co-livingu naprieč Európou. Diskusie sa sústredili na kľúčové oblasti rozvoja sektora - plánovanie a reguláciu, financovanie, prevádzku budov, investície a development.
Konferenciu otvorila špeciálna diskusia hlavných architektov portugalského Porta, poľského Gdanska a Bratislavy, vrátane hlavného architekta hlavného mesta SR Juraja Šujana. Opakovane zaznievala potreba jasných a predvídateľných regulačných rámcov ako nevyhnutného predpokladu pre efektívny dialóg medzi mestami a súkromným sektorom.
„Stredná a východná Európa vstupuje do fázy, v ktorej sa moderné privátne nájomné bývanie stáva prirodzenou súčasťou trhu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti BONARD Samuel Vetrák. „Cieľom summitu bolo priniesť do Bratislavy skúsenosti z vyspelých európskych trhov a vytvoriť priestor pre vecnú diskusiu založenú na dátach a reálnej praxi,“ dodal Vetrák.
Panelová diskusia venovaná financovaniu poukázala na rastúci záujem kapitálu o rezidenčné segmenty, zatiaľ čo diskusie o prevádzke budov zdôraznili význam profesionálneho manažmentu, kvality služieb a skúsených operátorov. V debate o investíciách a developmente zaznelo, že vstup na trh privátneho nájomného bývania sa postupne zjednodušuje, povoľovací proces a nejednoznačná regulácia však naďalej zostávajú hlavnými bariérami. Ďalší rast trhu bude závisieť od novej ponuky od developerov.
Opakovane rezonovala aj potreba prvých referenčných projektov, ktoré vytvoria benchmarky a umožnia ďalší vstup inštitucionálneho kapitálu na trh.
„Dopyt po kvalitnom privátnom nájomnom bývaní v regióne zostáva silný. Pre ďalší rozvoj je však kľúčová jasnosť regulácie, plánovacích procesov a dlhodobé smerovanie trhu,“ priblížil Michal Rehák, výkonný riaditeľ pre Slovensko v spoločnosti Penta Real Estate.
