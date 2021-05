Bonitu klienta netvoria len príjmy, ale aj ďalšie ukazovatele

Bratislava 15. mája (TASR) – Bonita vyjadruje schopnosť klienta splácať záväzky. Pri žiadosti o hypotekárny úver je dôležité vedieť, ako ju posudzujú banky. "Nie je to len posúdenie vášho príjmu, ale banka sa pozrie aj na vaše výdavky a zakladanú nehnuteľnosť," priblížila úverová analytička Swiss Life Select Slovensko Zuzana Šimonová.



Banku podľa nej prioritne zaujíma primárna návratnosť úveru, čiže či je klient schopný vrátiť požičané peniaze. "Banka vás bude komplexne posudzovať z pohľadu príjmov, či už je to príjem zo závislej činnosti, alebo príjem z podnikateľskej činnosti. Zároveň bude posudzovať nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru," vysvetlila.



Finančné domy preverujú všetky príjmy v zmysle nastavených pravidiel. Môžu to byť napríklad dôchodky, rodičovský príspevok, opatrovateľský príspevok alebo výživné na dieťa. "Okrem rôznych typov príjmov skúma banka aj výdavky. V príslušných úverových registroch preveruje existujúce úvery v komerčných bankách, úvery v nebankových spoločnostiach, lízingy, ale aj to, aká je disciplína splácania, v ktorých figurujete ako ručiteľ. Dôležitá je disciplína splácania," pokračovala Šimonová.



Banky potrebujú zistiť o klientoch informácie aj mimo finančnej situácie. Rozhodujúci je aj vek či vzdelanie. "Dôležitým vstupným údajom je počet vyživovaných osôb, ktoré zdieľajú spoločnú domácnosť vrátane nezaopatrených detí. Následne po odpočítaní všetkých výdavkov z príjmov je rozhodujúcim faktorom finančná rezerva, ktorá nesmie byť nižšia ako 40 %. Všetky informácie o žiadateľoch si bankári preverujú v dostupných databázach," uviedla analytička.



Výška úveru nesmie prekročiť osemnásobok ročného príjmu klienta. Zároveň ju znižujú ďalšie úvery, ktoré klient spláca. Ďalším faktorom je pomer výšky úveru k cene zakladanej nehnuteľnosti. Aktuálne banky môžu poskytnúť úver na bývanie do výšky 80 % z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia. Klient tak musí preukázať vlastné zdroje vo výške 20 %.



"V prípade, ak vykazujete dostatočnú bonitu, môžete požiadať o dofinancovanie úveru spotrebným úverom, prípadne úverom zo stavebných sporiteľní. Inou alternatívou môže byť aj zabezpečenie úveru ďalšou nehnuteľnosťou," dodala Šimonová.