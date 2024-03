Bonusová karta PAAS bude počas víkendov platiť aj v centre Bratislavy

Bratislava 26. marca (TASR) - Mesto Bratislava pristupuje v rámci celomestskej parkovacej politiky k zmene pravidiel používania bonusovej parkovacej karty PAAS v centre mesta. Tá bude platná od 6. apríla počas víkendov aj v zóne SM0 Centrum - Panenská v Starom Meste. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"To znamená, že obyvatelia Bratislavy budú môcť parkovať s bonusovou kartou v sobotu a nedeľu v zóne SM0 prvé dve hodiny bez ďalších poplatkov," skonštatoval Bubla.



Zmenou pravidiel používania bonusovej parkovacej karty chce bratislavský magistrát zjednodušiť dostupnosť centra všetkým obyvateľom Bratislavy na krátkodobé parkovanie, keďže si uvedomuje, že je to významné miesto stretávania sa či rôznorodých spoločenských a kultúrnych podujatí. Zároveň však nechce zhoršiť situáciu pre rezidentov.



Pre rezidentov zóny však táto zmena nemala mať negatívny dosah, keďže dlhodobé parkovanie ostáva aj naďalej spoplatnené aj počas víkendu. Možnosť využitia bonusovej karty v tejto zóne počas víkendu má, naopak, priniesť benefit aj rezidentom zóny, a to v podobe nižšieho čerpania hodín z návštevníckej karty. Návštevy rezidentov budú môcť parkovať prvé dve hodiny zadarmo a až následne čerpať voľné hodiny z návštevníckej karty.



Bonusovú kartu môžu získať obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave za sumu desať eur na rok.