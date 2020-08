Booking Holdings, vlastník Booking.com, sa prepadol do straty

Norwalk 7. augusta (TASR) - Americká spoločnosť Booking Holdings, ktorá vlastní internetový ubytovací portál Booking.com, sa v 2. kvartáli 2020 prepadla do straty. Dôvodom boli cestovné obmedzenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Konkrétne, spoločnosť so sídlom v Norwalku v štáte Connecticut zaznamenala za tri mesiace do konca júna 2020 stratu 10,81 USD (9,13 eura) na akciu. Vlani v rovnakom období mala pritom zisk 23,59 USD/akcia.



Analytici však očakávali ešte horší výsledok za 2. kvartál, a to stratu 11,70 USD na akciu.



Celkové tržby Booking Holdings v období apríl - jún dosiahli 630 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 83 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa znížia na 569,31 milióna USD.



Takzvané hrubé rezervácie ubytovania sa znížili medziročne o 91 %.



„Čelili sme náročnému 2. štvrťroku a naďalej čelíme výzvam v dôsledku vplyvu pandémie na dopyt po cestovaní. Od apríla sme však svedkami zlepšenia trendov v rezerváciách, čo je povzbudivé,“ uviedol generálny riaditeľ Glenn Fogel.



Médiá uplynulý víkend zverejnili správu, že Booking Holdings plánuje znížiť počet svojich zamestnancov o 25 % zo súčasných 17.000 pre straty, ktoré spôsobila pandémia.



(1 EUR = 1,1843 USD)