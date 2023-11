Booking.com zaplatí 94 miliónov eur za daňový spor v Taliansku

Janov 10. novembra (TASR) - Ubytovacia webová stránka Booking.com súhlasila so zaplatením 94 miliónov eur za urovnanie daňového sporu v Taliansku. Oznámila to v piatok prokuratúra v Janove. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prokurátora v prístavnom meste na severozápade Talianska začala v roku 2018 vyšetrovať spoločnosť Booking.com so sídlom v Holandsku v súvislosti so spôsobom, akým rieši zdaňovanie nehnuteľností prenajímaných prostredníctvom svojej webovej stránky.



Talianska daňová polícia Guardia di Finanza v júni 2021 uviedla, že Booking.com za vyhol zaplateniu 153 miliónov eur na dani z pridanej hodnoty (DPH) v súvislosti s prenájmom ubytovania od roku 2013 do roku 2019.



Vlani v novembri holandskí sudcovia akceptovali európsky vyšetrovací príkaz (OIE), ktorý im zaslalo Taliansko a ktorý umožnil talianskym prokurátorom vypočuť v rámci vyšetrovania dvoch bývalých finančných riaditeľov Booking.com.



Následne prokurátori v Janove rozšírili svoje daňové nároky aj na rok 2022. Piatkové vyrovnanie nasleduje po priamych rozhovoroch medzi spoločnosťou a talianskou agentúrou pre správu príjmov.