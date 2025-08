Borrell: Dohoda o clách medzi EÚ a USA je kapituláciou Európy

Brusel 4. augusta (TASR) - Obchodná dohoda uzavretá medzi Bruselom a Washingtonom, ktorá stanovuje 15-percentné clá na európske tovary, je kapituláciou Európy, uviedol v rozhovore pre portál EUobserver bývalý šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Európska komisia to predáva ako najmenej zlé riešenie. Myslím si však, že je to výsledok zlej stratégie – skôr kapitulácie ako rokovania. Je to stará stratégia tyranov. USA hrozili 30-percentnými clami, potom ponúkli 15 % a očakávajú, že budeme vďační,“ povedal Borrell. Dohoda odhaľuje, že EÚ nemožno považovať za „strategicky autonómneho aktéra“, dodal. „Z politického hľadiska je výsledok veľmi zlý. Vytvára dojem slabosti a podriadenia sa Trumpovým požiadavkám,“ zdôraznil bývalý podpredseda Európskej komisie, ktorý v rokoch 2019 až 2024 zároveň pôsobil vo funkcii vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné vecí a bezpečnostnú politiku.