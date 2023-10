Borrell: EÚ neplánuje oddeliť svoje hospodárstvo od Číny

Peking 15. októbra (TASR) - Napriek napätiu s Pekingom šéf diplomacie Európskej únie (EÚ) Josep Borrell vylúčil možnosť ekonomického oddelenia bloku od Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Komisár EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku sa počas viacdňovej návštevy v ázijskej krajine stretol so zástupcami podnikateľov v Šanghaji aj s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom I.



"Nikto nehovorí o oddelení hospodárstva Európskej únie od čínskeho," povedal Borrell v sobotu (14. 10.) v Pekingu. Obchod medzi Čínou a Európou je podľa neho taký veľký, že jeho oddelenie nie je možné. Dôležité však je, aby sa znížili "nadmerné jednostranné závislosti" a iná nerovnováha.



Borrell poukázal pritom na fakt, že počas pandémie ochorenia COVID-19 vyšlo najavo, že v Európe sa už nevyrába "ani gram" paracetamolu, a to z dôvodu outsourcingu produkcie.



Čína je hlavným výrobcom mnohých liekov, ale "diverzifikácia zdrojov dodávok je vecou zdravého rozumu," uviedol Borrell a označil to za preventívne opatrenie. Pripomenul zároveň, že Čína robí presne to isté.



Borrell v piatok (13. 10.) v prejave k študentom na univerzite v Pekingu uviedol tiež, že dôveru európskeho bloku voči Číne "nahlodal" postoj Pekingu k vojne na Ukrajine, ako aj pretrvávajúca nerovnováha vo vzájomnom obchode.



"Na ekonomickom fronte nie je náš vzťah v súčasnosti ani zďaleka uspokojivý. Pre Čínu sme hlavným exportným trhom, ale tento vzťah je už mnoho rokov nevyvážený a táto nerovnováha sa stále zhoršuje," uviedol Borrell.



Obchodný schodok EÚ s Čínou dosiahol vlani 396 miliárd eur. Borrell z toho čiastočne obvinil nedostatočný prístup európskych firiem na čínsky trh, keďže Peking im kladie do cesty mnoho prekážok.



Frustrácia z čínskej hospodárskej politiky viedla k tomu, že Brusel začal vyšetrovať dotácie v sektore elektrických vozidiel. Objavili sa tiež správy, že EÚ má preskúmať aj dotácie pre čínsku oceľ. V oboch prípadoch Čína podľa Bruselu poskytuje svojim firmám nespravodlivú výhodu, vďaka čomu môžu ponúkať produkty za nižšie ceny ako ich konkurenti v európskom bloku. EÚ je pritom jedným z najdôležitejších vývozných trhov Číny.



EÚ vyšle na budúci týždeň svojho zástupcu do Pekingu na ďalšie rokovania s Čínou. Enrique Mora bude pokračovať v rozhovoroch s predstaviteľmi Číny o otvorených otázkach, povedal Borrell.



Európania majú tiež pocit, že Čína nevyužila svoj silný vplyv na Rusko, aby ho presvedčila, nech zastaví agresiu na Ukrajine.



Peking poskytol diplomatické krytie ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, odkedy začiatkom minulého roka nariadil inváziu na Ukrajinu. Znamením úzkych vzťahov medzi Moskvou a Pekingom je aj plánovaná účasť Putina na nadchádzajúcom fóre čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (BRI). V marci pritom vydal Medzinárodný trestný súd na Putina zatykač za údajné vojnové zločiny na Ukrajine.